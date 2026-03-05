金門打詐成果亮眼！去年詐欺財損降35% 攔阻金額飆破3千萬

行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，金門縣政府由秘書長張瑞心率縣警察局長黃壬聰等人出席線上會議，會中公布金門縣去年度打詐成果，顯示在科技偵查與警銀協作機制推動下，詐欺案件數與民眾財產損失均明顯下降，整體防詐成效獲中央肯定。

縣府指出，114年金門受理詐欺案件共316件，較113年減少80件，降幅約20%；民眾財損金額約1億306萬元，較前一年減少5534萬元，降幅達35%。以人口比例計算，每10萬人口的詐欺發生數及財損金額，均低於全國平均，顯示整體治安狀況相對穩定。

在偵查方面，警方採取「斷根溯源」策略，鎖定詐騙集團核心設備與組織；去年間陸續在金寧鄉、金城鎮等地破獲利用「IP-PBX」與「移動式節費設備（DMT）」架設的詐騙機房，並跨海赴台北查獲詐騙集團成員7人；另在高雄誘捕面交車手，當場查扣117萬餘元，展現跨區域偵辦能力。

在預防端部分，金門縣持續強化警銀合作攔阻機制；統計去年成功攔阻詐騙47件，金額達3469萬餘元，較前一年成長近9成。警方指出，成果有賴金融機構第一線通報機制成熟，加上配合中央資通阻斷政策，對涉詐社群貼文及帳號即時下架，有效降低詐騙擴散。

宣導方面，縣府也採取分齡、分眾策略，結合金門馬拉松、城隍遶境等大型活動進行宣導，並邀請在地美妝達人及藝人拍攝防詐短片，透過165官方LINE推廣「打詐儀錶板」，深入社區與村里提升民眾識詐能力。

張瑞心表示，面對詐騙犯罪手法不斷翻新，縣府將持續配合中央政策，強化跨部會合作與科技偵查能量，並結合民間力量推動防詐宣導，以「公私協力、科技防詐」為核心，持續守護縣民財產安全，打造更安心的生活環境。

行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，會中公布金門縣去年度打詐成果，整體防詐成效獲中央肯定。圖／警方提供