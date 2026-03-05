快訊

金門打詐成果亮眼！去年詐欺財損降35% 攔阻金額飆破3千萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，金門縣政府由秘書長張瑞心率縣警察局長黃壬聰等人出席線上會議，會中公布金門縣去年度打詐成果，顯示在科技偵查與警銀協作機制推動下，詐欺案件數與民眾財產損失均明顯下降，整體防詐成效獲中央肯定。

縣府指出，114年金門受理詐欺案件共316件，較113年減少80件，降幅約20%；民眾財損金額約1億306萬元，較前一年減少5534萬元，降幅達35%。以人口比例計算，每10萬人口的詐欺發生數及財損金額，均低於全國平均，顯示整體治安狀況相對穩定。

在偵查方面，警方採取「斷根溯源」策略，鎖定詐騙集團核心設備與組織；去年間陸續在金寧鄉、金城鎮等地破獲利用「IP-PBX」與「移動式節費設備（DMT）」架設的詐騙機房，並跨海赴台北查獲詐騙集團成員7人；另在高雄誘捕面交車手，當場查扣117萬餘元，展現跨區域偵辦能力。

在預防端部分，金門縣持續強化警銀合作攔阻機制；統計去年成功攔阻詐騙47件，金額達3469萬餘元，較前一年成長近9成。警方指出，成果有賴金融機構第一線通報機制成熟，加上配合中央資通阻斷政策，對涉詐社群貼文及帳號即時下架，有效降低詐騙擴散。

宣導方面，縣府也採取分齡、分眾策略，結合金門馬拉松、城隍遶境等大型活動進行宣導，並邀請在地美妝達人及藝人拍攝防詐短片，透過165官方LINE推廣「打詐儀錶板」，深入社區與村里提升民眾識詐能力。

張瑞心表示，面對詐騙犯罪手法不斷翻新，縣府將持續配合中央政策，強化跨部會合作與科技偵查能量，並結合民間力量推動防詐宣導，以「公私協力、科技防詐」為核心，持續守護縣民財產安全，打造更安心的生活環境。

行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，會中公布金門縣去年度打詐成果，整體防詐成效獲中央肯定。圖／警方提供
行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，會中公布金門縣去年度打詐成果，整體防詐成效獲中央肯定。圖／警方提供

行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，金門縣政府由秘書長張瑞心率縣警察局長黃壬聰等人出席線上會議，會中公布金門縣去年度打詐成果，整體防詐成效獲中央肯定。圖／警方提供
行政院打擊詐欺指揮中心昨日召開「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」，金門縣政府由秘書長張瑞心率縣警察局長黃壬聰等人出席線上會議，會中公布金門縣去年度打詐成果，整體防詐成效獲中央肯定。圖／警方提供

詐騙集團 科技偵查 金門

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

海外購物踩雷！她付128元關稅 下一秒信用卡竟被盜刷4萬

海外網購已成許多人日常，但一封看似普通的「物流通知信」，卻可能暗藏詐騙陷阱！一名女網友分享親身經歷，她在國外官網購物後，隔天收到一封要求支付新台幣128元關稅的電子郵件...

QR Code無聲報案系統立功 警銀聯手保民眾200萬血汗錢

台南市麻豆分局六甲分駐所接獲轄區銀行QR Code簡訊報案一名陳姓女子疑身陷詐騙，以「房屋裝潢」為由，欲解除高額定存投資，員警趕至識破200萬元詐騙案，及時保住血汗錢。

打工誤入詐團「害18人損失3百多萬」！她分期付款賠88萬換來緩刑

彰化縣陳姓女子將自己名下銀行、郵局帳戶及虛擬貨幣交易平臺帳號和提款卡密碼告知詐騙集團，導致18名被害人匯入3百多萬元，陳女說她自己也是求職打工及投資才會誤入詐團圈套成為共犯，陳女事後和10名被害人和解，並調解以分期付款方式共賠償約88萬元，彰化地方法院將她判刑5月，緩刑5年。

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

中壢警方統計顯示，大學生成為網購及色情應召詐騙的主要受害者，特別是在123件網購詐騙中，女性學生受害最為嚴重。警方提醒青年提高防詐意識，切勿自認熟悉網路而降低警覺。

