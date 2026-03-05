快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

打工誤入詐團「害18人損失3百多萬」！她分期付款賠88萬換來緩刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣陳姓女子將自己名下銀行、郵局帳戶及虛擬貨幣交易平臺帳號和提款卡密碼告知詐騙集團，導致18名被害人匯入3百多萬元，陳女說她自己也是求職打工及投資才會誤入詐團圈套成為共犯，陳女事後和10名被害人和解，並調解以分期付款方式共賠償約88萬元，彰化地方法院將她判刑5月，緩刑5年。

判決書指出，陳女(33歲) 2024年6月間，透過line接受詐團成員「CHU CI」指示，到彰化縣空軍一號員林甜甜巴士站將自己銀行及郵局帳戶的提款卡及密碼，寄到高雄市空軍一號高雄總站，也把自己申辦的maicoin、max、Ace、Ry Bit、Hoay BIT虛擬貨幣交易平臺會員帳號及密碼以LINE傳送給「CHU CI」。

詐騙集團對18名被害人以連結「ebay」網站註冊會員並儲值即可賺取回饋金、「樂分紅」網站註冊會員並儲值可賺取回饋、下載「國智選」APP投資股票可獲利等，騙18名被害人將100萬到數萬元不等金額匯進陳女提供的帳戶，再轉走共約300多萬元贜款。

檢方也查出，原來詐騙集團是先以打工名義吸引陳女加入，表示工作內容是依指示操作博奕遊戲網站，詐騙集團成員後又以陳女投注內容輸入錯誤導致虧損，要她可以透過保單借款方式來彌補虧損，陳女即依指示借款並購買虛擬貨幣USDT（泰達幣）儲值到博奕遊戲網站。

詐團又以防火牆過期、偵測到多重IP登入帳號遭鎖定等理由，要求陳女再提供手機門號、彰銀、郵局帳戶提款卡、網路銀行帳號及密碼，直到陳女的帳戶遭銀行暫停使用，即要求陳女配合說詞並將帳戶內30萬元臨櫃領出，陳女發現不對才向彰化警方報案。

法官認為，陳女交付銀行帳戶等供詐騙集團使用，導致許多被害人受害，破壞金融秩序，不過考量陳女是因打工及投資動機而誤將帳戶提供給詐團，且犯後坦承犯行，並已與10名被害人達成和解或調解，分別以每月給付數千元等分期付款方式賠償被害人，共需賠償約88萬元，因此依違反洗錢防制法將她判刑5月，得易科罰金，緩刑5年。

陳女提供銀行帳戶給詐騙集團導致18名被害人損失3百多萬元，陳女事後和10名被害人和解，以分期付款方式賠償約88萬元，換來緩刑。
陳女提供銀行帳戶給詐騙集團導致18名被害人損失3百多萬元，陳女事後和10名被害人和解，以分期付款方式賠償約88萬元，換來緩刑。

打工 洗錢防制法 虛擬貨幣 詐團

延伸閱讀

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

影／太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日 1人返回看守所

提供名下帳戶和門號供擄鴿集團使用 1男1女幫助恐嚇及洗錢遭訴

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

打工誤入詐團「害18人損失3百多萬」！她分期付款賠88萬換來緩刑

彰化縣陳姓女子將自己名下銀行、郵局帳戶及虛擬貨幣交易平臺帳號和提款卡密碼告知詐騙集團，導致18名被害人匯入3百多萬元，陳女說她自己也是求職打工及投資才會誤入詐團圈套成為共犯，陳女事後和10名被害人和解，並調解以分期付款方式共賠償約88萬元，彰化地方法院將她判刑5月，緩刑5年。

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

中壢警方統計顯示，大學生成為網購及色情應召詐騙的主要受害者，特別是在123件網購詐騙中，女性學生受害最為嚴重。警方提醒青年提高防詐意識，切勿自認熟悉網路而降低警覺。

關聖帝君指示買黃金？北市警阻婦人領64萬元以免被詐

台北市63歲鄭姓婦人疑似遭到詐騙，今年二月要到轄區銀行要提領64萬元，由於她先前曾有疑被詐騙要領款的紀錄，行員立即請警方到場關懷；鄭婦一直不相信自己被騙，還扯到關聖帝君說兒子適合買黃金，才要領款備用，警方不斷耐心勸說，才打消她領款意圖。

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源，一天一個門號就可以撥打上萬通行騙；台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將洪等3人逮捕送辦。

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。