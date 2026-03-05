海外購物踩雷！她付128元關稅 下一秒信用卡竟被盜刷4萬

海外網購已成許多人日常，但一封看似普通的「物流通知信」，卻可能暗藏詐騙陷阱。刷卡示意圖。示意圖／AI生成

海外網購已成許多人日常，但一封看似普通的「物流通知信」，卻可能暗藏詐騙陷阱！一名女網友分享親身經歷，她在國外官網購物後，隔天收到一封要求支付新台幣128元關稅的電子郵件，因金額不高便依指示付款，沒想到信用卡隨即遭盜刷4萬多元，才驚覺自己中了詐騙手法，急忙致電銀行停卡並報警處理。

原PO在Threads發文指出，她2月27日在國外官方網站購買商品，隔天收到一封看似由物流公司寄出的通知信，內容表示包裹已到台灣，需先支付關稅才能繼續配送。

她點進信件附上的連結後，畫面顯示完整的貨件資訊，包括貨件號碼、貨物類型與重量等資料，並標示需繳交128元關稅。由於整體看起來與一般物流頁面相似，她便輸入信用卡資料完成付款，沒想到事後竟發現信用卡被盜刷4萬3618元，立刻打電話給銀行要求停卡並申請爭議款項。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「第一次看到這種詐騙，感謝提醒」、「我也是敗在驗證碼疏失的狀況，這種爭議款追不回了」、「被騙4萬多元，就當買了不喜歡的包包堆在抽屜」、「妳第一件應該要做的事，是檢查寄件人的電子郵件信箱是否有問題」、「信用卡有一個可以關閉海外消費的按鍵，妳現在如果沒有要出國，把它關起來比較安全」。

此外有網友提醒，關稅運費通常是收貨時以現金交付給配送員，「發郵件一定就是詐騙」。而常見的海外網購例如淘寶、樂天、亞馬遜等，就算必須支付關稅，也會在網站購買時就將金額併入商品，不會再由物流端向消費者請款。不過也有鄉民指出，曾遇過DHL寄簡訊附上連結要求買家付關稅，有實際付款過，結果不是詐騙，「總之要仔細檢查網址就是了」。