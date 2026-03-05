快訊

聽新聞
誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

桃園電子報／ 桃園電子報

圖為年輕人被<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>示意圖。圖／AI生成
圖為年輕人被詐騙示意圖。圖／AI生成

S 21602654
元智大學攜手桃園市中壢警分局辦理防詐宣導講座，由分局長林鼎泰親自擔任主講。圖：警方提供

為提升青年學子防詐意識，元智大學攜手桃園市中壢警分局辦理防詐宣導講座，由分局長林鼎泰親自擔任主講，向約60名大學生解析常見詐騙手法與真實案例，提醒學生族群別因自認熟悉網路而降低警覺。

S 21602655
中壢分局長林鼎泰指出，許多學生認為「被騙都是長輩的事」，但數據顯示恰恰相反。圖：警方提供

林鼎泰指出，許多學生認為「被騙都是長輩的事」，但數據顯示恰恰相反。根據中壢分局統計去(114)年9月至今年1月高發詐欺案件分析，在兩大詐騙類型中，本國學生不分男女均為被害人第一名。其中網路購物詐騙女性學生88人、男性學生75人居首；色情應召詐財詐騙男性學生35人、女性學生9人也同樣居首。

投影片7 0
詐團透過私下加LINE、假賣場連結及假客服等手法，誘騙被害人提供金融資料甚至寄出提款卡，最終造成財損並淪為人頭帳戶。圖：警方提供

警方分析，網路購物詐騙為目前件數最多的類型，短短數月發生581件，總財損5505萬1971元，平均每件損失近9.4萬元。詐騙集團常透過社群平台，以低價轉讓限量商品或演唱會門票吸引學生上鉤，再透過私下加LINE、假賣場連結及假客服等手法，誘騙被害人提供金融資料甚至寄出提款卡，最終造成財損並淪為人頭帳戶。

投影片9 0
中壢分局分析詐騙接觸管道。圖：警方提供

此外，色情應召詐財詐騙也有158件，總財損2504萬5124元。中壢分局分析122件接觸管道，來源以FACEBOOK 40件（32.7%）、THREADS 30件（24.5%）、LINE 25件（20.4%）及IG 20件（16.3%）為主，其中更有89件要求被害人購買實體遊戲點數卡拍照回傳，警方強調只要要求購買點數卡，幾乎可判定就是詐騙。

投影片12 0
若有人要求提供OTP簡訊驗證碼，幾乎就是詐騙。圖：警方提供

林鼎泰提醒，大學生在網購或網路交友時務必提高警覺，拒絕私下加LINE、不要點擊陌生連結，也不要提供銀行帳戶或提款卡資料；並特別強調ATM沒有「解除設定」功能，若有人要求提供OTP簡訊驗證碼，幾乎就是詐騙。若遇疑似詐騙情形，請牢記「冷靜、停止操作、撥打165查證」，共同守護自身財產安全。

投影片13 0
若遇疑似詐騙情形，請牢記「冷靜、停止操作、撥打165查證」，守護自身財產安全。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

詐騙 大學生 網購

