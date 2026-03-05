快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

關聖帝君指示買黃金？北市警阻婦人領64萬元以免被詐

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市63歲鄭姓婦人疑似遭到詐騙，今年二月要到轄區銀行要提領64萬元，由於她先前曾有疑被詐騙要領款的紀錄，行員立即請警方到場關懷；鄭婦一直不相信自己被騙，還扯到關聖帝君說兒子適合買黃金，才要領款備用，警方不斷耐心勸說，才打消她領款意圖。

敦化南路派出所表示，鄭姓婦人到銀行要領款，一開始表示因母親住院開刀，急需現金支付醫療費用。員警為求審慎，當場致電婦人母親及相關醫療院所查證，卻發現婦人母親並未有長期住院打算或手術情形。

鄭婦一直說自己沒有被騙，又更改說詞，說自己兒子去拜關聖帝君，帝君指示她兒子適合買黃金，因此她才要提款備用，警方傻眼，婦人又說家中需資金周轉，諸多理由前後說法不一，讓警方與行員無奈又提高警覺。

警方及行員耐心勸說，並詳細說明常見詐騙手法，包括假冒親友急需用錢、假投資誘騙匯款及假借宗教名義詐財等情形，提醒不要輕信來路不明人士或不明投資管道，以免落入詐騙陷阱。警方持續關懷與勸導後，鄭婦才放棄提領款項並自行離去。

台北市敦化南路派出所警員汪巴述雅、李炘哲，阻止婦人取款被騙。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所警員汪巴述雅、李炘哲，阻止婦人取款被騙。記者廖炳棋／翻攝

延伸閱讀

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

台中男誤信網戀詐騙醫藥費 警方2度阻詐成功

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

PayMe突收168元！陌生人稱轉錯帳 她憂詐騙通知客服 後續發展超展開

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

中壢警方統計顯示，大學生成為網購及色情應召詐騙的主要受害者，特別是在123件網購詐騙中，女性學生受害最為嚴重。警方提醒青年提高防詐意識，切勿自認熟悉網路而降低警覺。

關聖帝君指示買黃金？北市警阻婦人領64萬元以免被詐

台北市63歲鄭姓婦人疑似遭到詐騙，今年二月要到轄區銀行要提領64萬元，由於她先前曾有疑被詐騙要領款的紀錄，行員立即請警方到場關懷；鄭婦一直不相信自己被騙，還扯到關聖帝君說兒子適合買黃金，才要領款備用，警方不斷耐心勸說，才打消她領款意圖。

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源，一天一個門號就可以撥打上萬通行騙；台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將洪等3人逮捕送辦。

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導

霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。