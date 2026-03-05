關聖帝君指示買黃金？北市警阻婦人領64萬元以免被詐

台北市63歲鄭姓婦人疑似遭到詐騙，今年二月要到轄區銀行要提領64萬元，由於她先前曾有疑被詐騙要領款的紀錄，行員立即請警方到場關懷；鄭婦一直不相信自己被騙，還扯到關聖帝君說兒子適合買黃金，才要領款備用，警方不斷耐心勸說，才打消她領款意圖。

敦化南路派出所表示，鄭姓婦人到銀行要領款，一開始表示因母親住院開刀，急需現金支付醫療費用。員警為求審慎，當場致電婦人母親及相關醫療院所查證，卻發現婦人母親並未有長期住院打算或手術情形。

鄭婦一直說自己沒有被騙，又更改說詞，說自己兒子去拜關聖帝君，帝君指示她兒子適合買黃金，因此她才要提款備用，警方傻眼，婦人又說家中需資金周轉，諸多理由前後說法不一，讓警方與行員無奈又提高警覺。

警方及行員耐心勸說，並詳細說明常見詐騙手法，包括假冒親友急需用錢、假投資誘騙匯款及假借宗教名義詐財等情形，提醒不要輕信來路不明人士或不明投資管道，以免落入詐騙陷阱。警方持續關懷與勸導後，鄭婦才放棄提領款項並自行離去。