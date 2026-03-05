快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源，一天一個門號就可以撥打上萬通行騙；台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將洪等3人逮捕送辦。

刑大大隊長李宏倫特別提醒，詐團一天可以利用安裝在民眾家中的門號撥打上萬通電話，若民眾相信網路廣告，因蠅頭小利配合裝設，只要被逮、門號被停話，詐團也不會支付電話費；呼籲民眾千萬不要相信「什麼都不用做，配合裝門號就能領錢」，不但變成詐團共犯還要支付大筆電話費。

台南市刑大科技犯罪偵查隊根據刑事警察局165反詐騙專線每月所蒐集的詐騙電話資料，以詐騙被害人電話反向逐筆分析，今年1月查出其中一筆未顯示來電實際門號裝設地點位於台中市西區，前往將葉姓男子逮捕；葉供稱是配合安裝，就能收到3千元，他自己沒有使用。

葉姓男子表示，他是在網路上看到「電商推廣架設」廣告，只要配合申裝市話門號，就有3千元報酬，因而答應安裝；他不知道門號被用來做為詐騙電話，而且還沒收到錢，當時是二個男的到他家安裝。警方依據葉的證述，持續偵辦，先將葉依幫助詐欺罪函送法辦。

專案小組循線追查，鎖定44歲洪姓男子與其41歲林姓女友，洪讓林女在網路上打廣告，招攬民眾配合申請門號，洪再與另一名36歲蔡姓男子假冒電信工程師，前往安裝 IP-PBX 等相關通訊設備，串接申裝的市話門號；洪將門號提供境外詐欺集團作為話務使用，以規避警方查緝。

警方跟監埋伏，鎖定洪與林女同住在台中市大里區租屋處，蔡住在龍井區租屋處，今年2月初持搜索票及拘票前往查緝，將3人逮捕到案，起出IP-PBX 等相關通訊設備機器、偽造工作證；據了解，洪辯稱是幫合法電商公司推廣架設，不知道對方是詐騙集團，目前也還沒有收到錢。

警方指出，洪等3人自去年底開始與境外詐騙集團合作招攬民眾，已前往多位民眾家中安裝，警方將逐一追查到案，並依幫助詐欺罪送辦；洪等3人依詐欺等罪嫌移送台中地檢察署偵辦後，檢方均依3萬元交保，警方將密切關注是否會再另起爐灶。

台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將3人逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝
台南市刑警大隊日夜分析溯源,追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台,將3人逮捕送辦。記者袁志豪/翻攝

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源。記者袁志豪／翻攝
近年來詐騙集團利用 IP-PBX(網路電話交換機)技術,將市話門號轉為來電未顯示號碼,撥打詐騙電話,藉此隱匿實際來源。記者袁志豪/翻攝

台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將3人逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝
台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將3人逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源。記者袁志豪／翻攝
近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源。記者袁志豪／翻攝

台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將3人逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝
台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子等3人協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將3人逮捕送辦。記者袁志豪／翻攝

門號 詐騙

