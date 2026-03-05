快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

刑事局南部打擊犯罪中心偵三隊警方偵辦詐欺案，循線查知竹聯幫承信會幹部張姓（25歲）、林姓（28歲）男子，靠著賴姓（39）和陳姓（37歲）金主金援，半年前在台中市豐原、北屯和太平區大樓成立3處機房，鎖定香港人以及台灣旅外華人，大量發話施行詐騙。

張男等幫派分子，唆使彭姓（37歲）等10餘名手下假扮中國大陸公安，穿上公安制服和被害人視訊，佯稱被害人「涉犯重大刑案，未配合匯款監管財產將會送至內地受審」等具威脅性說詞恐嚇，被害人恐慌下配合匯款。

警方報請台中地檢署檢察官王宜璇指揮偵辦，後循線查出張男等人落腳處，分別於去年11月12日以及今年1月29日會同保安總隊特勤人員發動搜索攻堅，逮獲張男及金主賴男等15人，並查扣手機32支、平板2台、筆電4台、14萬3200元、市價435萬的賓士、市價81.9萬的三菱轎車等物。

警方調查，3處機房成立約半年多，詐騙約5、60名華人，其中多數為香港人，少數為台灣旅外華人，初估不法獲利逾5千萬元。

全案警詢後，將張男等15人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中10人被法院裁定獲准。

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人，並查扣手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝
竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人，並查扣手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人。記者石秀華／翻攝
竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人。記者石秀華／翻攝

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人。記者石秀華／翻攝
竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人。記者石秀華／翻攝

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人，並查扣手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝
竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人詐騙，刑事局南打和保一特勤警方攻堅機房逮獲15人，並查扣手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝

特勤人員 公安 視訊

延伸閱讀

燒垃圾掩蓋臭氣 ！製毒師藏身彰化雞寮…學徒躲草叢一夜仍落網

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

提供名下帳戶和門號供擄鴿集團使用 1男1女幫助恐嚇及洗錢遭訴

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

近年來詐騙集團利用 IP-PBX（網路電話交換機）技術，將市話門號轉為來電未顯示號碼，撥打詐騙電話，藉此隱匿實際來源，一天一個門號就可以撥打上萬通行騙；台南市刑警大隊日夜分析溯源，追查到洪姓男子協助詐團在台招攬民眾裝設機台，將洪等3人逮捕送辦。

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導

霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

僅因交付金融帳戶資料，竟換來2年8月徒刑。嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣提起公訴、檢察官吳咨泓蒞庭的詐欺幫助案件，去年經嘉檢偵結起訴，日前嘉義地院審理認定，39歲陳姓男子明知帳戶可能淪為詐騙集團收款、洗錢工具，仍提供彰化銀行及竹崎地區農會帳戶資料，助長詐團行騙，依幫助加重詐欺及幫助洗錢等罪，分判有期徒刑2年4月、7月，定應執行2年8月。此類單純交付帳戶案件判刑如此之重，實屬少見。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。