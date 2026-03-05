聽新聞
0:00 / 0:00
竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網
竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。
刑事局南部打擊犯罪中心偵三隊警方偵辦詐欺案，循線查知竹聯幫承信會幹部張姓（25歲）、林姓（28歲）男子，靠著賴姓（39）和陳姓（37歲）金主金援，半年前在台中市豐原、北屯和太平區大樓成立3處機房，鎖定香港人以及台灣旅外華人，大量發話施行詐騙。
張男等幫派分子，唆使彭姓（37歲）等10餘名手下假扮中國大陸公安，穿上公安制服和被害人視訊，佯稱被害人「涉犯重大刑案，未配合匯款監管財產將會送至內地受審」等具威脅性說詞恐嚇，被害人恐慌下配合匯款。
警方報請台中地檢署檢察官王宜璇指揮偵辦，後循線查出張男等人落腳處，分別於去年11月12日以及今年1月29日會同保安總隊特勤人員發動搜索攻堅，逮獲張男及金主賴男等15人，並查扣手機32支、平板2台、筆電4台、14萬3200元、市價435萬的賓士、市價81.9萬的三菱轎車等物。
警方調查，3處機房成立約半年多，詐騙約5、60名華人，其中多數為香港人，少數為台灣旅外華人，初估不法獲利逾5千萬元。
全案警詢後，將張男等15人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，其中10人被法院裁定獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。