台中男誤信網戀詐騙醫藥費 警方2度阻詐成功
台中郭姓男子與女網友談網戀，日前對方稱母親出車禍缺醫藥費，他連2天到郵局要匯款都被通報阻詐，引發郭男不滿，經員警耐心勸導，才讓郭男相信自己遭騙，感謝警方協助。
台中市警局第三分局今天表示，東區分駐所警員日前下午3時多，接獲轄內郵局通報稱，有民眾疑似遭到詐騙，請警方前往協助。
經員警到場了解，31歲郭姓男子欲提領帳戶內新台幣50萬元現金轉帳，稱要支付「媽媽」在美國動手術的費用，卻對相關細節不了解。
郭男見警方到場關心相當不滿，並向員警表示：「我救人要緊，我拿自己的錢為什麼要被問東問西」，面對警方關懷詢問，郭男不願回答離開郵局。
經警方確認，郭男前一日就曾被通報阻詐，員警立即跟隨關心，郭男走進附近店家購買飲料，在警方與店員關心下，郭男心情才平復。郭男向警方表示，「媽媽」其實是女網友的母親住在新加坡，因發生車禍醫療費用高昂，尚缺近新台幣60萬元醫藥費。
經員警舉例相關交友詐騙案例，並分析女網友在新加坡開公司當主管，怎麼會連醫藥費都湊不出來，讓郭男相信自己遭騙，並對員警關心表達感謝。
