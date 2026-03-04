快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男誤信網戀詐騙醫藥費 警方2度阻詐成功

中央社／ 台中4日電

台中郭姓男子與女網友談網戀，日前對方稱母親出車禍缺醫藥費，他連2天到郵局要匯款都被通報阻詐，引發郭男不滿，經員警耐心勸導，才讓郭男相信自己遭騙，感謝警方協助。

台中市警局第三分局今天表示，東區分駐所警員日前下午3時多，接獲轄內郵局通報稱，有民眾疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，31歲郭姓男子欲提領帳戶內新台幣50萬元現金轉帳，稱要支付「媽媽」在美國動手術的費用，卻對相關細節不了解。

郭男見警方到場關心相當不滿，並向員警表示：「我救人要緊，我拿自己的錢為什麼要被問東問西」，面對警方關懷詢問，郭男不願回答離開郵局。

經警方確認，郭男前一日就曾被通報阻詐，員警立即跟隨關心，郭男走進附近店家購買飲料，在警方與店員關心下，郭男心情才平復。郭男向警方表示，「媽媽」其實是女網友的母親住在新加坡，因發生車禍醫療費用高昂，尚缺近新台幣60萬元醫藥費。

經員警舉例相關交友詐騙案例，並分析女網友在新加坡開公司當主管，怎麼會連醫藥費都湊不出來，讓郭男相信自己遭騙，並對員警關心表達感謝。

車禍 美國 郵局

延伸閱讀

高雄少女為愛離家見情郎 少年隊異地合作助返家

影／月子中心老闆兒子喝醉涉打傷員工 還想闖入嬰兒室被逮捕

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

已婚國中主任遭爆「帶按摩女上摩鐵」 校方駁「子虛烏有」、台中教局出手

相關新聞

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導

霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。