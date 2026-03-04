快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

警方調查，該名婦人見網路訊息稱「出借金融卡即可獲贈iPhone 17」，2月28日依指示將2張金融卡以包裹方式寄往台北市士林區某超商，事後發現網路客服不回應訊息，驚覺受騙上當，主動向高雄市警方報案。

台北市警方獲報後，3月1日循線聯繫收件超商，提醒業者注意包裹收件者，3月2日就接獲業者通知，員警立刻趕赴現場，當場查獲前來取卡的詐欺車手沈男。

據悉，20歲沈男落網後坦承犯行，稱上網求職淪為車手，「上工」2天就被逮，但對於幕後集團及交贓細節交代不清，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，擴大追查背後詐欺集團。

警方呼籲，民眾勿將個人銀行存簿、提款卡或網銀授權給陌生人，也勿替陌生人領包裹，避免不慎觸法，淪為詐欺幫凶。

員警接獲超商業者通報後立刻趕赴現場，當場查獲前來取卡的詐欺車手沈男。圖／警方提供
員警接獲超商業者通報後立刻趕赴現場，當場查獲前來取卡的詐欺車手沈男。圖／警方提供

超商 金融卡 高雄

延伸閱讀

詐團車手獲法官開恩判緩刑 圖書館服勞役竟偷拍婦人如廁

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

相關新聞

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導

霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。