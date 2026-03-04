聽新聞
高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人
高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。
警方調查，該名婦人見網路訊息稱「出借金融卡即可獲贈iPhone 17」，2月28日依指示將2張金融卡以包裹方式寄往台北市士林區某超商，事後發現網路客服不回應訊息，驚覺受騙上當，主動向高雄市警方報案。
台北市警方獲報後，3月1日循線聯繫收件超商，提醒業者注意包裹收件者，3月2日就接獲業者通知，員警立刻趕赴現場，當場查獲前來取卡的詐欺車手沈男。
據悉，20歲沈男落網後坦承犯行，稱上網求職淪為車手，「上工」2天就被逮，但對於幕後集團及交贓細節交代不清，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，擴大追查背後詐欺集團。
警方呼籲，民眾勿將個人銀行存簿、提款卡或網銀授權給陌生人，也勿替陌生人領包裹，避免不慎觸法，淪為詐欺幫凶。
