布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導
霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。
「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，霹靂布袋戲主角素還真出場詩和聲音，總喚起戲迷記憶，素還真在國內外擁有龐大戲迷粉絲，大雅警分局邀請素還真幫忙反詐騙宣導，吸引戲迷注意聽看。
大雅分局長施永昭昨天更和素還真聲音合體，一起透過警廣節目空中宣導，以武俠口吻提醒民眾「江湖險、人心更險」，面對詐騙更要步步為營，善用165反詐騙專線查證。
施永昭呼籲，針對詐欺「不急、不貪、不亂按」，遇到可疑情況立即撥打165反詐騙專線，多一分警覺，守住辛苦錢。
