交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

僅因交付金融帳戶資料，竟換來2年8月徒刑。嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣提起公訴、檢察官吳咨泓蒞庭的詐欺幫助案件，去年經嘉檢偵結起訴，日前嘉義地院審理認定，39歲陳姓男子明知帳戶可能淪為詐騙集團收款、洗錢工具，仍提供彰化銀行及竹崎地區農會帳戶資料，助長詐團行騙，依幫助加重詐欺及幫助洗錢等罪，分判有期徒刑2年4月、7月，定應執行2年8月。此類單純交付帳戶案件判刑如此之重，實屬少見。

起訴指出，39歲陳姓男子去年7、8月間，分別將彰化商業銀行帳戶網銀帳號密碼，以及竹崎地區農會帳戶提款卡與密碼，透過LINE與「交貨便」寄送方式交付詐騙集團成員使用。詐團隨即以假投資、假客服等話術，在網路與社群平台散布訊息行騙。

包括蘇姓、陳姓男子及林姓、陳姓等4男女，誤信投資群組與虛假公司名義，將90萬元至320萬元不等款項匯入彰銀帳戶，金額合計逾千萬元，旋即遭轉匯他人頭帳戶隱匿金流；另2名李姓男子因假買家與假客服詐術，分別匯入2萬餘元及近10萬元至農會帳戶，款項同樣被迅速提領一空。

陳男到案雖坦承提供帳戶，但辯稱係透過抖音認識對方，對方聲稱可協助辦理貸款、美化金流，因債務壓力才交付資料，不知將被用於詐騙。惟檢方查出，他過去已有提供帳戶違反洗錢防制法遭判刑前科，主觀上顯可預見帳戶恐淪為犯罪工具，仍基於不確定故意為之。

法院審酌，詐團以3人以上分工，透過網際網路對公眾散布投資訊息行騙，屬刑法加重詐欺情節；洗錢部分則適用修正後較有利之洗錢防制法規定。2次交付帳戶行為犯意各別，分論併罰，並依幫助犯減輕其刑後，仍量處2年8月徒刑。法界人士指出，近年司法實務對「人頭帳戶」提供者態度轉趨嚴格，尤其在被害金額龐大、且行為人具相關前科情形下，量刑明顯提高。本案刑度之重，也對抱持僥倖心態出借帳戶者，投下震撼彈。

交出2帳戶淪詐團金流樞紐，陳姓男子遭嘉義地院重判2年8月，圖為嘉義地院。圖／聯合報資料照片
交出2帳戶淪詐團金流樞紐，陳姓男子遭嘉義地院重判2年8月，圖為嘉義地院。圖／聯合報資料照片

洗錢 詐團

相關新聞

高雄婦見「寄卡送Phone 17」心動 北市警收件處逮人

高雄市一名婦人近日誤信網路詐騙訊息「寄交金融卡可獲贈iPhone 17」，寄卡後發現詐團失聯、驚覺受騙，報警處理；台北市警方接獲轉通報後通知收件超商守株待兔，順利查獲上門取卡的詐欺車手沈姓男子，依法送辦並擴大追查幕後集團。

布袋戲主角素還真助陣 大雅警分局長合力反詐騙宣導

霹靂布袋戲當家主角素還真跨界助陣，台中市警局大雅分局邀請素還真合力宣導反詐騙；大雅分局長施永昭也上廣播電台一起宣導，他提醒大家，目前最常見三大詐騙類型為「假網路購物」、「假投資」及「假交友結合投資」。

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

僅因交付金融帳戶資料，竟換來2年8月徒刑。嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣提起公訴、檢察官吳咨泓蒞庭的詐欺幫助案件，去年經嘉檢偵結起訴，日前嘉義地院審理認定，39歲陳姓男子明知帳戶可能淪為詐騙集團收款、洗錢工具，仍提供彰化銀行及竹崎地區農會帳戶資料，助長詐團行騙，依幫助加重詐欺及幫助洗錢等罪，分判有期徒刑2年4月、7月，定應執行2年8月。此類單純交付帳戶案件判刑如此之重，實屬少見。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

