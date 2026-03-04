快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

檢警調查，盧女去年8月4日下午約3時許，在台南市某超商將所申辦永豐銀、聯邦銀、台北富邦3家帳戶提款卡，以交貨便方式寄予詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知對方密碼，致使黃姓女子等5人於同年月7日當天陸續匯款進入永豐銀、聯邦銀2帳戶、共計22萬餘元，黃女等4人察覺有異並報警提告。

盧女否認涉犯洗錢防制法中無正當理由提供3個以上金融機構帳戶罪嫌。她辯稱，台北富邦帳戶的提款卡無法使用，所以未交付這個帳戶的控制權給對方。

她於偵查、審理時均稱，台北富邦帳戶提款卡在她寄給對方之前，就已經不能使用了，且帳戶案發前1年存入100元後，即無任何交易紀錄。

台南地院指出，若詐欺集團成員於取得其3個帳戶完整控制權後，自應會一併使用台北富邦帳戶作為洗錢犯罪工具，以避免浪費好不容易得手人頭帳戶資料。經查，詐欺集團成員詐騙黃女等被害人，分別轉匯至其聯邦銀、永豐銀帳戶內，再予提領轉出，惟並未使用台北富邦帳戶作為詐欺、洗錢犯罪工具，顯見盧女供稱台北富邦帳戶提款卡已不能使用，並非全然無據。

台南地院表示，盧女既交付已不能使用台北富邦帳戶提款卡與他人，詐欺集團成員僅單純持有無效其台北富邦帳戶提款卡，自然無法作為洗錢犯罪工具使用，無法認定她有將其台北富邦帳戶控制權提供予他人使用，而僅構成提供2個帳戶，所以與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，最後認證據不足判她無罪。

台南地院認為，盧女雖寄送3家銀行提款卡及密碼供詐團使用，但其中一家已無法使用，僅構成提供2個帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，最後判她無罪。記者邵心杰／攝影
台南地院認為，盧女雖寄送3家銀行提款卡及密碼供詐團使用，但其中一家已無法使用，僅構成提供2個帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，最後判她無罪。記者邵心杰／攝影

相關新聞

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

