她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

檢警調查，盧女去年8月4日下午約3時許，在台南市某超商將所申辦永豐銀、聯邦銀、台北富邦3家帳戶提款卡，以交貨便方式寄予詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知對方密碼，致使黃姓女子等5人於同年月7日當天陸續匯款進入永豐銀、聯邦銀2帳戶、共計22萬餘元，黃女等4人察覺有異並報警提告。

盧女否認涉犯洗錢防制法中無正當理由提供3個以上金融機構帳戶罪嫌。她辯稱，台北富邦帳戶的提款卡無法使用，所以未交付這個帳戶的控制權給對方。

她於偵查、審理時均稱，台北富邦帳戶提款卡在她寄給對方之前，就已經不能使用了，且帳戶案發前1年存入100元後，即無任何交易紀錄。

台南地院指出，若詐欺集團成員於取得其3個帳戶完整控制權後，自應會一併使用台北富邦帳戶作為洗錢犯罪工具，以避免浪費好不容易得手人頭帳戶資料。經查，詐欺集團成員詐騙黃女等被害人，分別轉匯至其聯邦銀、永豐銀帳戶內，再予提領轉出，惟並未使用台北富邦帳戶作為詐欺、洗錢犯罪工具，顯見盧女供稱台北富邦帳戶提款卡已不能使用，並非全然無據。

台南地院表示，盧女既交付已不能使用台北富邦帳戶提款卡與他人，詐欺集團成員僅單純持有無效其台北富邦帳戶提款卡，自然無法作為洗錢犯罪工具使用，無法認定她有將其台北富邦帳戶控制權提供予他人使用，而僅構成提供2個帳戶，所以與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，最後認證據不足判她無罪。