快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

柬埔寨太子集團被控拘禁豬仔、從事「殺豬盤」詐騙犯罪，並將不法所得以跨國洗錢方式隱匿，其中其中聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督等8家空殼公司，登記地點與天王周杰倫居住的「和平大苑」豪宅相同。

起訴指出，陳志於2018年間，欲將太子集團犯罪所得在台購豪宅洗錢，指示張剛耀、王昱棠成立聯凡等8家空殼公司（簡稱和平大苑8家公司），由台灣太子公司統籌管理，並以台灣太子公司員工或太子集團親友擔任人頭，以8家公司名義買進豪宅。

陳志另於新加坡成立和平大苑8家公司的8家母公司，以僑外資增資方式，將犯罪所得自海外匯入，購買和平大苑不動產，總計18筆（包含房屋11戶，車位53個）。至於房屋貸款及維護管理所需費用，由新加坡籍「大帳房」陳秀玲、王昱棠指示凃又文（和平大苑管理者）配合製作不實租賃合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，藉此方式洗錢。

檢方偵辦太子集團初期，凃又文涉通風報信檢方函調停在豪宅超跑的公文，企圖協助隱匿移轉資產，一度被聲押禁見，法官審理後裁定30萬交保。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，去年指揮調查局前往「和平大苑」豪宅搜索。圖／調查局提供
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，去年指揮調查局前往「和平大苑」豪宅搜索。圖／調查局提供

豪宅 洗錢 太子集團 陳志

延伸閱讀

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

太子集團案查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

相關新聞

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團 僅2帳戶可使用…獲判無罪

盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。