太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

起訴指出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，賺取更多犯罪所得，將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪，再以實質掌控於18個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用境外公司間製作不實合約，透過外匯管道洗錢。

另外，為使太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發「OJBK」錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。

檢方調查，天旭與顥玥等5間公司，是陳志在台發展線上博奕事業洗錢管道之一，2016年派遣張剛耀來台籌劃發展，王昱棠經張剛吸收加入太子集團，共同成立公司專責為太子集團在我國成立本國公司，管理實質掌控境外公司與帳戶。

太子集團為規避查緝，由王昱棠陸續成立天旭等5家公司發展線上博奕，由陳志指示太子集團董總級高層李添負責統籌，新加坡籍幹部陳秀玲負責資金調度，辜淑雯則在台灣境內指揮綜5家公司大小事務。

調查顯示，太子集團為將線上博奕賺取的虛擬資產得於在台灣、日本、新加坡等地提領現金‧製造金流斷點，自行開發「OJBK」錢包連結陳志的地下匯兌水房，再由「爆乳女特助」劉純妤、李守禮、邱子恩等人依李添指示，前往地下匯兌水房提領現金，用來購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費。

此外，太子集團為維持天旭等5家公司財務報表形式上收支合理性，避免遭稅捐機關調查，利用實質掌控之境外公司自外匯管道將犯罪所得匯入，並指示辜淑雯等人配合製作不實交易合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝
太子集團創辦人陳志陸籍親信李添「爆乳女特助」劉純妤涉洗錢被檢方起訴。圖／報系資料照
北檢今天起訴太子集團洗錢案，9名在押被告一早被移審法院。記者潘俊宏／攝影
