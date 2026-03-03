越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

桃園分局今天表示，警方追查詐騙案件，循線逮捕越南籍收水手及車手，2人都是合法申請來台工作，由於無法律常識，經友人介紹以為幫忙領錢可以賺外快，直到落網後才知觸法。

桃園市政府警察局桃園分局景福派出所所長吳家鳴接受媒體聯訪表示，警方在追查詐騙案件執行查緝詐騙車手勤務時，掌握到越南籍阮姓男子（26歲）擔任詐騙集團收水手，負責指揮其他車手提領贓款，警方立即進行監控。

吳家鳴指出，昨天下午4時30分許，警方見時機成熟，在阮男搭車前往蘆竹區南竹路下車時包圍逮捕，阮男落網時一臉茫然，員警現場起獲多張提款卡及贓款新台幣3萬餘元等物品，並循線查獲下游的越南籍黎姓車手（20歲），全案依法移請偵辦。

警方表示，2名越南籍移工都是合法來台工作，並且在工廠擔任職員，彼此不認識也無前科，透過朋友介紹以為是單純打工賺外快，經集團進行任務分配分別擔任收水手及車手，由於沒有台灣相關法律常識，認為僅幫忙領錢不需負法律責任，落網後才知道已經觸法。

警方調查，詐騙集團都是利用國外通訊軟體與他們聯繫，車手們彼此不認識，一旦遭警方查獲立即斷線失聯，桃園分局除了持續擴大向上追溯，也呼籲民眾切勿相信未經查證的不實訊息，以免成為詐騙受害人。