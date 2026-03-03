快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

中央社／ 桃園3日電

桃園分局今天表示，警方追查詐騙案件，循線逮捕越南籍收水手車手，2人都是合法申請來台工作，由於無法律常識，經友人介紹以為幫忙領錢可以賺外快，直到落網後才知觸法。

桃園市政府警察局桃園分局景福派出所所長吳家鳴接受媒體聯訪表示，警方在追查詐騙案件執行查緝詐騙車手勤務時，掌握到越南籍阮姓男子（26歲）擔任詐騙集團收水手，負責指揮其他車手提領贓款，警方立即進行監控。

吳家鳴指出，昨天下午4時30分許，警方見時機成熟，在阮男搭車前往蘆竹區南竹路下車時包圍逮捕，阮男落網時一臉茫然，員警現場起獲多張提款卡及贓款新台幣3萬餘元等物品，並循線查獲下游的越南籍黎姓車手（20歲），全案依法移請偵辦。

警方表示，2名越南籍移工都是合法來台工作，並且在工廠擔任職員，彼此不認識也無前科，透過朋友介紹以為是單純打工賺外快，經集團進行任務分配分別擔任收水手及車手，由於沒有台灣相關法律常識，認為僅幫忙領錢不需負法律責任，落網後才知道已經觸法。

警方調查，詐騙集團都是利用國外通訊軟體與他們聯繫，車手們彼此不認識，一旦遭警方查獲立即斷線失聯，桃園分局除了持續擴大向上追溯，也呼籲民眾切勿相信未經查證的不實訊息，以免成為詐騙受害人。

水手 車手

延伸閱讀

五股深夜槍響 蘆洲警方開12槍追緝拒檢男子

影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

爭議拖吊業者轉戰桃園 初六機車拖2公里竟索價5萬1000元

初六搭小黃「搶錢又搶車」！2匪躲台中網咖 北市警10小時內火速逮人

相關新聞

查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。