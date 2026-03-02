查扣車手67張卡及360萬現金 彰化警方揭車手特徵及提款熱點

彰化分局泰和派出所日前圍捕2名詐騙集團車手，共查扣金融卡67張、現金360萬餘元。警方歸納出，包括車站周邊等6個車手最愛提款地點，及車手3大特徵，尤其近來「二次詐騙」明顯增加，詐團鎖定詐騙被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」詐騙，提醒民眾注意。

彰化縣警察局今天公布今年打詐成果，彰化縣警察局長陳世煌指出，彰化縣今年1月受理詐欺案件共604件、財損金額為1億8千萬元，比去年12月的628件、財損2億5千多萬元呈現下降趨勢。

在具體打詐成果案例方面，彰化分局泰和派出所員警在熱點執行埋伏勤務時，發現可疑男子頻繁更換金融卡提領現金，立即通報啟動跨單位圍捕機制；隨後由民族路派出所攔截可疑車輛，當場逮捕林、吳2名嫌犯，並查扣金融卡67張、現金360萬餘元、手機及犯案車輛，有效斬斷詐團金流。

另鹿港分局草港派出所也偵破一起假交友（假投資）詐騙案，被害人損失30萬餘元後，察覺有異報警，警方迅速成立專案小組埋伏查緝，成功逮捕面交車手並查扣相關證物，依詐欺及洗錢等罪嫌移送法辦。

縣警局依詐騙案件的發生做出統計，歸納詐騙集團最愛的6處提款地點，分別是車站周邊200公尺、交流道或熱門商圈、監控較少的縣市交界、校園ATM或超商店員視角看不到的隱秘角落，以及燈光昏暗的巷弄死角或銀行密集區以利隨時變更提款點，提早得手機會。

民眾欲辨識車手身分，可從3大異常特徵判斷，包括長時間占用機台且持多張提款卡多次領取 、在ATM前仍配戴墨鏡、帽子及口罩試圖躲避臉部辨識，提款時不斷東張西望或持續撥打電話確認進度。

警方特別指出，近期「二次詐騙」案件明顯增加。詐騙集團鎖定曾遭詐騙的被害人，再次冒充律師、駭客、假檢警或所謂「追款專員」，聲稱可協助追回先前損失，但需先支付手續費、保證金或解凍費用，實為再度詐財。

警方提醒，凡標榜「付費追款」廣告皆屬詐騙。此外，近日也發現不明帳號冒用「彰化縣桐花季「韓國塗鴉秀」」名義散布

徵才招募等假訊息，請民眾務必查證來源、提高警覺；如有任何疑問，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。

彰化縣警察局長陳世煌（中）今天主持「打詐儀表板」記者會，表示彰化縣今年1月受理詐欺案件共604件、財損金額為1億8千萬元，比去年12月的628件、財損2億5千多萬元呈現下降趨勢。圖／縣警局提供

彰化縣警察局長陳世煌今天主持「打詐儀表板」記者會，表示彰化縣今年1月受理詐欺案件共604件、財損金額為1億8千萬元，比去年12月的628件、財損2億5千多萬元呈現下降趨勢。圖／縣警局提供