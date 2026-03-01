澳門籍詐團成員被限制出境…從澎湖偷渡出境 遭聲押獲准

澎湖第七岸巡隊七美安檢所日前發現有人企圖偷渡出境，通報海巡隊出海攔截，在七美籍「翔」字號漁船上查獲澳門籍李姓詐騙成員，漁船許姓船長與顏姓船員等全數聲押獲准。

根據相關人士指出，澎湖七美籍「翔」字號漁船許姓船長及顏姓船員2人，2月27日凌晨4時左右，在夜色尚未明亮之際，從七美南滬漁港報關出海作業，在岸巡人員登船安檢離開後，有人從岸上暗處竄出快速跳上船藏匿，被眼尖的安檢人員在港區監視器發現，即刻通報地檢署與澎湖海巡隊巡防艇出海攔查，順利在七美南方海域適時截獲漁船、逮捕船上3人，人船一併押返偵辦。

海巡單位調查發現，涉嫌偷渡出境的李姓男子，是合法入台的澳門籍人士，在台從事詐騙工作，經查獲後被限制出境，日前透過澳門家人安排入境澎湖，轉往望安伺機偷渡未果，2月27日再度從七美偷渡出境，卻被眼尖的岸巡人員從漁港監視器發現，因而被捕。

澎湖海巡單位依違反入出國及移民法等罪嫌，將許姓船長、顏姓船員和澳門籍李姓偷渡客等3人送辦，澎湖地檢署檢察官複訊後，認為涉嫌重大，向澎湖地院聲押獲准，並擴大追查有否其他涉案人員。