金管會祭警示戶管制KPI奏效 警示戶連三月減少超過6千戶

金管會祭警示戶管制奏效。根據金管會的警示帳戶最新統計顯示，警示戶從去年11月起，至今年1月，已連續三個月戶數減少，合計三個月減少6229戶。

統計顯示，警示帳戶數在去年10月底為15萬4754戶，直至今年1月底的14萬8525戶，已減少6229戶。

銀行局副局長張嘉魁指出，若和去年12月底相較，1月當月即減少了2232戶，自從金管會祭出兩大KPI（關鍵績效指標）檢討各銀行業者的警示帳戶管理成效之後，從去年6月起至10月，警示戶每月月增率趨緩，且從11月起開始負成長。