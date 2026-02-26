快訊

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

金管會祭警示戶管制KPI奏效 警示戶連三月減少超過6千戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會祭警示戶管制奏效。根據金管會的警示帳戶最新統計顯示，警示戶從去年11月起，至今年1月，已連續三個月戶數減少，合計三個月減少6229戶。

統計顯示，警示帳戶數在去年10月底為15萬4754戶，直至今年1月底的14萬8525戶，已減少6229戶。

銀行局副局長張嘉魁指出，若和去年12月底相較，1月當月即減少了2232戶，自從金管會祭出兩大KPI（關鍵績效指標）檢討各銀行業者的警示帳戶管理成效之後，從去年6月起至10月，警示戶每月月增率趨緩，且從11月起開始負成長。

儘管警示戶數連三降，但由於詐團行詐一直推陳出新，官員指出，金管會仍會持續緊盯；此外，由於銀行對警示戶的防範措施更嚴格，也從而推高「人頭戶」的行情價，對此官員表示，希望民眾勿因出高價而「賣簿」，賣帳戶將會課以刑責。

金管會祭警示戶管制KPI奏效，警示戶連三月減少超過6千戶。 圖／本報系資料照片
金管會祭警示戶管制KPI奏效，警示戶連三月減少超過6千戶。 圖／本報系資料照片

金管會 銀行業

延伸閱讀

詐團滿天飛？他坦承加入「但不是這一團」 詐團男獲判無罪

金管會配合IFRS 18修正券商財報編制準則 62家專營券商2028年起適用

金管會修法 業務員若挪用保險費一律通報

春節將至 金管會今日四大防詐提醒

相關新聞

金管會祭警示戶管制KPI奏效 警示戶連三月減少超過6千戶

金管會祭警示戶管制奏效。根據金管會的警示帳戶最新統計顯示，警示戶從去年11月起，至今年1月，已連續三個月戶數減少，合計三...

嘉義市警企聯手發表防詐秘笈 警察大白熊化身守護神解析10大騙局

嘉義市警局等今天在鈺通飯店發表最新防詐指引秘笈，透過公私協力強化市民識詐能力，首度公開紀錄短片「被害人的告白」，受害者現...

詐團滿天飛？他坦承加入「但不是這一團」 詐團男獲判無罪

徐姓男子、陳姓男子加入詐欺集團，徐男擔任收水手，落網時，他當車手的案件已被起訴；陳男辯稱「雖有加入詐團，但加的不是這一個...

撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決

男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰...

詐團架偽基站發釣魚簡訊「一行為不二罰」...NCC裁罰400萬遭撤銷確定

刑事局電信偵查大隊2022年查獲男子郭冠廷架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，使用的是942MHz...

刺青師夥同竹聯幫大哥狂發釣魚詐騙簡訊 107人遭盜刷450萬

前刺青師張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，涉嫌假冒台灣自來水、遠通電收等公司發送釣魚簡訊，以繳交相關費用誘使10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。