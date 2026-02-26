金管會祭警示戶管制KPI奏效 警示戶連三月減少超過6千戶
金管會祭警示戶管制奏效。根據金管會的警示帳戶最新統計顯示，警示戶從去年11月起，至今年1月，已連續三個月戶數減少，合計三個月減少6229戶。
統計顯示，警示帳戶數在去年10月底為15萬4754戶，直至今年1月底的14萬8525戶，已減少6229戶。
銀行局副局長張嘉魁指出，若和去年12月底相較，1月當月即減少了2232戶，自從金管會祭出兩大KPI（關鍵績效指標）檢討各銀行業者的警示帳戶管理成效之後，從去年6月起至10月，警示戶每月月增率趨緩，且從11月起開始負成長。
儘管警示戶數連三降，但由於詐團行詐一直推陳出新，官員指出，金管會仍會持續緊盯；此外，由於銀行對警示戶的防範措施更嚴格，也從而推高「人頭戶」的行情價，對此官員表示，希望民眾勿因出高價而「賣簿」，賣帳戶將會課以刑責。
