嘉義市警企聯手發表防詐秘笈 警察大白熊化身守護神解析10大騙局

嘉義市警局等今天在鈺通飯店發表最新防詐指引秘笈，透過公私協力強化市民識詐能力，首度公開紀錄短片「被害人的告白」，受害者現身說法描述從購買399元旅行箱掉入陷阱，被騙走1485萬元的沉重經歷，副市長林瑞彥表示，詐騙是全民公敵，透過這本秘笈能完善城市防護網。

這本「防詐秘笈」由警察局與壽險業者跨界合作，地政事務所、警察局與幸福樂齡教育推展協會組成素人劇團，演出第一線攔阻詐騙的話劇，劇情模擬民眾險些將房產抵押給假理財專員的情境，由長輩生動詮釋受騙心理，直到警方揭穿車手身分才化解危機。

本次發表的秘笈以「警察大白熊」為防詐大使，由設計師SMART莊信棠見證。手冊內容圖文並茂解析10大詐騙手法，首創「黃金24小時搶救行動」指引。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，司法機關會持續嚴厲掃蕩詐欺集團，不讓民眾流淚。

警察局長陳明志表示，根據165打詐儀表板數據，嘉義市防詐工作成效顯著，民眾財損金額已由去年月平均8080萬元，降至今年1月的5214萬元。查緝方面，去年共破獲詐欺集團58件496人，查扣不法所得6435萬元，警方將持續以零容忍態度打擊犯罪。