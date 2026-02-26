詐團滿天飛？他坦承加入「但不是這一團」 詐團男獲判無罪

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

徐姓男子、陳姓男子加入詐欺集團，徐男擔任收水手，落網時，他當車手的案件已被起訴；陳男辯稱「雖有加入詐團，但加的不是這一個（徐男）詐團。」彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪判處徐男有期徒刑1年4月，陳男無罪。

判決書指出，徐男與陳男加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「飄移過海」、「甄子丹」、「阮經天」及3名少年組長的詐欺集團，由徐男擔任收水手。

詐團成員透過通訊軟體LINE暱稱「郭桐羽」向被害人佯稱可以儲值致富，需面交款項，遂與被害人約定在一間土地公廟面交100萬元，由劉姓車手拿取，交給另一名車手，再依「阮經天」指示丟入徐姓收水手的車內。

徐姓收水手兩年前曾加入其它詐團擔任車手，法院審理期間徐男到這個詐團當收水手，彰化地院認為他素行不佳，考量在偵查、審理中均坦承犯，並繳交犯罪所得，兼衡他自述學歷、家庭狀況等一切情況，再審酌各款量刑因子，經整體評價後，科處有期徒刑1年4月。

陳男供述徐男去拿面交現金的那段時間，自己向友人借車使用，沒跟徐男去拿錢，還強調「我雖然有加入詐騙集團，但加入的不是這一個詐騙集團」，法官審理，僅有徐男1人供述陳男隨同拿錢，且陳男的友人作證有借車而無法直接證明陳男去收水，警方也無更進一步蒐集有關證證明陳男涉這次「收水」。

陳男在本案獲判無罪，但涉另一件詐騙案，被高雄地院依共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年6月。

彰化地方法院判處徐姓收水手有期徒刑1年4月，陳姓收水手無罪。記者簡慧珍／攝影
