快訊

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰400萬元，但處分遭行政法院撤銷。外界質疑「法院挺詐團」，最高行政法院今聲明「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」。

最高行政法院表示，「行為數的判斷」無論在刑事處罰或行政處罰領域，長久以來在實務界與學術界都是極具爭議的難題。郭案涉及是否構成「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」的法律問題，合議庭基於NCC作成裁罰處分所指的違章事實，屬於檢察官起訴書及追加起訴書所指犯罪構成要件事實的一部分，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」，在刑事審判程序尚未終局確定前，NCC不得逕予裁罰等理由，判決駁回上訴。

最高行也指出，依據憲法第80條規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉；合議庭秉持憲法意旨，本於專業依法超然公正行使職權，所表示的法律見解，屬於法官的審判核心事項，沒有所謂「法院挺詐團」的情形。

郭冠廷2022年因在台北捷運中山站前協助詐騙集團架設偽基站發送釣魚簡訊，害得22名被害人信用卡遭騙取，讓詐團得以透過綁定信用卡資料於行動支付軟體的方式，至特約商店盜刷，台南高分院去年9月依詐欺得利罪判他2年8月徒刑。刑事局電偵大隊也函請NCC處理，NCC於2023年裁罰郭300萬元，另審酌郭未配合說明電信管制射頻器材來源，對違法事實避重就輕，酌加罰鍰100萬元。

最高行政法院今聲明「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」。記者王宏舜／攝影
最高行政法院今聲明「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」。記者王宏舜／攝影

法律 詐騙集團 NCC

延伸閱讀

詐團架偽基站發釣魚簡訊「一行為不二罰」...NCC裁罰400萬遭撤銷確定

陸最高法院：判處緬北電詐逾4萬人 明家、白家2集團案審理完成

台美ART遭美最高法院裁定波及 中油曝對阿拉斯加投資後續

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

相關新聞

嘉義市警企聯手發表防詐秘笈 警察大白熊化身守護神解析10大騙局

嘉義市警局等今天在鈺通飯店發表最新防詐指引秘笈，透過公私協力強化市民識詐能力，首度公開紀錄短片「被害人的告白」，受害者現...

詐團滿天飛？他坦承加入「但不是這一團」 詐團男獲判無罪

徐姓男子、陳姓男子加入詐欺集團，徐男擔任收水手，落網時，他當車手的案件已被起訴；陳男辯稱「雖有加入詐團，但加的不是這一個...

撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決

男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰...

詐團架偽基站發釣魚簡訊「一行為不二罰」...NCC裁罰400萬遭撤銷確定

刑事局電信偵查大隊2022年查獲男子郭冠廷架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，使用的是942MHz...

刺青師夥同竹聯幫大哥狂發釣魚詐騙簡訊 107人遭盜刷450萬

前刺青師張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，涉嫌假冒台灣自來水、遠通電收等公司發送釣魚簡訊，以繳交相關費用誘使10...

影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。