撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決

男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰400萬元，但處分遭行政法院撤銷。外界質疑「法院挺詐團」，最高行政法院今聲明「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」。

最高行政法院表示，「行為數的判斷」無論在刑事處罰或行政處罰領域，長久以來在實務界與學術界都是極具爭議的難題。郭案涉及是否構成「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」的法律問題，合議庭基於NCC作成裁罰處分所指的違章事實，屬於檢察官起訴書及追加起訴書所指犯罪構成要件事實的一部分，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」，在刑事審判程序尚未終局確定前，NCC不得逕予裁罰等理由，判決駁回上訴。

最高行也指出，依據憲法第80條規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉；合議庭秉持憲法意旨，本於專業依法超然公正行使職權，所表示的法律見解，屬於法官的審判核心事項，沒有所謂「法院挺詐團」的情形。