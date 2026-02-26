撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決
男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰400萬元，但處分遭行政法院撤銷。外界質疑「法院挺詐團」，最高行政法院今聲明「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」。
最高行政法院表示，「行為數的判斷」無論在刑事處罰或行政處罰領域，長久以來在實務界與學術界都是極具爭議的難題。郭案涉及是否構成「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定」的法律問題，合議庭基於NCC作成裁罰處分所指的違章事實，屬於檢察官起訴書及追加起訴書所指犯罪構成要件事實的一部分，應依行政罰法第26條規定適用「刑事優先原則」，在刑事審判程序尚未終局確定前，NCC不得逕予裁罰等理由，判決駁回上訴。
最高行也指出，依據憲法第80條規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉；合議庭秉持憲法意旨，本於專業依法超然公正行使職權，所表示的法律見解，屬於法官的審判核心事項，沒有所謂「法院挺詐團」的情形。
郭冠廷2022年因在台北捷運中山站前協助詐騙集團架設偽基站發送釣魚簡訊，害得22名被害人信用卡遭騙取，讓詐團得以透過綁定信用卡資料於行動支付軟體的方式，至特約商店盜刷，台南高分院去年9月依詐欺得利罪判他2年8月徒刑。刑事局電偵大隊也函請NCC處理，NCC於2023年裁罰郭300萬元，另審酌郭未配合說明電信管制射頻器材來源，對違法事實避重就輕，酌加罰鍰100萬元。
