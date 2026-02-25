快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

南韓空軍傳意外！F-16C戰機墜毀 軍方證實飛行員安全逃生

攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

中央社／ 連江縣25日電

連江地檢署表示，與馬祖防衛指揮部攜手防堵官兵遭詐騙，已有初步成效，根據警方統計，今年1月馬防部官兵遭詐騙案件掛零，為近年少見狀況。

福建連江地方檢察署發布新聞資料指出，去年查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用；為防止詐騙繼續於軍中蔓延，造成官兵財產損失，與馬防部建立常態化聯繫合作機制。

連江地檢指出，為宣示源頭打詐決心，馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮日前拜會連江地檢署，雙方就近年常見詐騙樣態與官兵風險防治深入交流；會中由檢方提供正確法律觀念與實務案例解析，馬防部則製作針對各營區宣導教材與教育訓練內容，檢軍合作，從根本提升官兵法治觀念，共同防詐。

連江地檢表示，包括每日製作「防詐早安圖」社群媒體圖卡，透過軍方通訊群組傳至防區各級單位，並觸及營區各角落，讓官兵在日常生活中接收防詐資訊外，也搭配指揮官至各營區衛教，強化官兵辨識高風險投資、假交友與網購詐騙等常見態樣。

連江地檢強調，去年底陸續推行後，此一合作模式已初見成效，根據連江縣警察局統計，今年1月受理馬防部官兵遭詐案件為0件，為近年來少見情形；未來將持續與馬防部維持密切合作，確保防詐工作常態化、制度化，共同守護官兵財產安全與部隊穩定。

馬祖 詐騙 帳戶

延伸閱讀

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

連江縣百歲以上共9人 人瑞心願：見總統一面

全國唯一無紅綠燈 連江縣府南竿設智慧系統

職場性騷！連江地院前官長「掀衣露肚」 熊抱壓制還狂摸女職員屁股

相關新聞

刺青師夥同竹聯幫大哥狂發釣魚詐騙簡訊 107人遭盜刷450萬

前刺青師張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，涉嫌假冒台灣自來水、遠通電收等公司發送釣魚簡訊，以繳交相關費用誘使10...

影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱...

台南1月詐騙案1221件 假網拍假投資假色情最多...攔詐金額達8291萬元

台南市今年1月詐欺受理件數1221件，較上月1190件增加，前3名分別是假網拍占33.82%、假投資占15.48%、色情...

嘉警偵破詐騙水房查獲10名嫌犯 AI防詐客服上線即時辨識風險

嘉義縣警局刑警大隊近期偵破一起詐欺水房案，被害人在嘉義縣、市及台南市面交3次，共損失110萬元。警方先後查獲車手及共犯共...

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

詐騙集團假冒股市專家賴憲政上網刊登廣告，以投資股票向新北市簡姓老婦騙走3483萬元，刑事局追查收水、車手及出金集團，查獲...

她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。 原PO表示，自己有段時間只

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。