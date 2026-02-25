攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

連江地檢署表示，與馬祖防衛指揮部攜手防堵官兵遭詐騙，已有初步成效，根據警方統計，今年1月馬防部官兵遭詐騙案件掛零，為近年少見狀況。

福建連江地方檢察署發布新聞資料指出，去年查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用；為防止詐騙繼續於軍中蔓延，造成官兵財產損失，與馬防部建立常態化聯繫合作機制。

連江地檢指出，為宣示源頭打詐決心，馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮日前拜會連江地檢署，雙方就近年常見詐騙樣態與官兵風險防治深入交流；會中由檢方提供正確法律觀念與實務案例解析，馬防部則製作針對各營區宣導教材與教育訓練內容，檢軍合作，從根本提升官兵法治觀念，共同防詐。

連江地檢表示，包括每日製作「防詐早安圖」社群媒體圖卡，透過軍方通訊群組傳至防區各級單位，並觸及營區各角落，讓官兵在日常生活中接收防詐資訊外，也搭配指揮官至各營區衛教，強化官兵辨識高風險投資、假交友與網購詐騙等常見態樣。

連江地檢強調，去年底陸續推行後，此一合作模式已初見成效，根據連江縣警察局統計，今年1月受理馬防部官兵遭詐案件為0件，為近年來少見情形；未來將持續與馬防部維持密切合作，確保防詐工作常態化、制度化，共同守護官兵財產安全與部隊穩定。