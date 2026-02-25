台中男陷乾女兒詐騙醫藥費 行員報警成功阻匯款

快訊

中央社／ 台中25日電

陳姓男子在網路認識女網友，雙方以「乾爹、乾女兒」相稱，女網友日前稱女兒罹病缺醫藥費，陳男到台中某銀行要轉帳新台幣20萬元，經行員發現有異報案，與警成功阻詐避免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所24日上午10時多，接獲轄內兆豐銀行行員報案稱，有民眾要匯大筆金額至不明帳戶，請警方到場協助。

員警到場時，70多歲陳姓男子頻稱「救人要緊」希望警方幫忙。經員警了解，陳男日前在通訊軟體收到1名自稱「婉兒」的女網友訊息，在對方主動關懷與聊天互動後，雙方便以「乾爹、乾女兒」相稱。

近日女網友以年幼女兒罹患疾病在醫院治療，向陳男稱需要20萬元醫藥費，他當天便至銀行匯款欲轉帳，經行員發現有異通知警方到場。

員警得知陳男相關過程後，確認為典型「假交友、真詐騙」手法，並提供相關案例，讓陳男驚覺自己遭騙，感謝員警及行員協助避免損失。

