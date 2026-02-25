台中男陷乾女兒詐騙醫藥費 行員報警成功阻匯款
陳姓男子在網路認識女網友，雙方以「乾爹、乾女兒」相稱，女網友日前稱女兒罹病缺醫藥費，陳男到台中某銀行要轉帳新台幣20萬元，經行員發現有異報案，與警成功阻詐避免損失。
台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所24日上午10時多，接獲轄內兆豐銀行行員報案稱，有民眾要匯大筆金額至不明帳戶，請警方到場協助。
員警到場時，70多歲陳姓男子頻稱「救人要緊」希望警方幫忙。經員警了解，陳男日前在通訊軟體收到1名自稱「婉兒」的女網友訊息，在對方主動關懷與聊天互動後，雙方便以「乾爹、乾女兒」相稱。
近日女網友以年幼女兒罹患疾病在醫院治療，向陳男稱需要20萬元醫藥費，他當天便至銀行匯款欲轉帳，經行員發現有異通知警方到場。
員警得知陳男相關過程後，確認為典型「假交友、真詐騙」手法，並提供相關案例，讓陳男驚覺自己遭騙，感謝員警及行員協助避免損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。