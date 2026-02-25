刺青師夥同竹聯幫大哥狂發釣魚詐騙簡訊 107人遭盜刷450萬

前刺青師張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，涉嫌假冒台灣自來水、遠通電收等公司發送釣魚簡訊，以繳交相關費用誘使107人填輸信用卡資料，盜刷450萬元；刑事局拘提張、郭等24人依詐欺等罪移送，桃園地檢署全數起訴。

警方調查，30歲張姓男子曾在桃園市從事刺青，因詐欺等案被通緝，上臉書交友結識竹聯幫地堂赤龍會幹部37歲郭姓男子，透過臉書或由郭介紹招募機手及車手，傳送「BoldSMS」軟體二維碼給人頭門號提供商，轉傳機手以手機下載，再以筆記型電腦或手機遠端控制手機發送釣魚簡訊。

張等人假冒台水、台電、遠通電收或台灣大哥大傳簡訊，以繳交水費、電費、國道通行費，或電信客戶獲點數可兌換獎品，誘使被害人點擊連結，在偽冒官方網站的釣魚網站填輸信用卡資料、OTP驗證碼，得手後交由車手盜刷。

車手以信用卡資料綁定OPENPOINT APP或在購物網站、百貨公司、銀樓盜刷，多購買遊戲點數、3C產品銷贓，也購買金飾、鞋子等，並用於支付旅館住宿費用，前年4至9月有107人遭盜刷450萬元，其中1人被盜刷20萬元最多。

警方清查，張等人使用門號、發送釣魚簡訊量龐大，平均一支門號在一周內發送10多萬則簡訊，簡訊費高達5、60萬元，總數不易估算。

刑事局電信偵查大隊第一隊過濾165反詐騙系統平台資料，前年8月至去年6月在台北、新北等數個縣市搜索，拘提張、郭及機手、車手、人頭門號商共24人，查出釣魚網站由大陸人架設，機手酬勞5千至1萬元，車手抽取盜刷金額1至2成。

部分犯嫌坦承犯案，警方查扣聯繫犯案用手機30餘支、後台筆電1台及人頭門號申請書1批，詢後依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例移送，桃檢前年底及去年底分兩波起訴。