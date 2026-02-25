快訊

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

學測成績公布五標一次看 數A五標均略升、滿級分人數略減

影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱是一名教友帳戶遭凍結，才會匯款協助他「解凍資金」，警方與店員好說歹說，郭婦同意讓警員檢視手機訊息，確認是常見的愛情交友詐騙，也提醒郭婦離店後，不要再中計。

第二警分局文正所在23日晚間9時許，接獲北區一間超商店員通報，七旬郭姓婦人購買13萬元Appl 點數卡，行徑異常，可能遭詐。

文正所巡佐洪佳碩、警員張庭輔前往關心，郭婦起初語帶保留，僅表示是「幫朋友一個忙」，經耐心關懷後才鬆口，解釋是教會的一名教友，因帳戶遭警示，請她代為購買禮品卡「解鎖資金」，員警一聽，察覺這正是典型的「假交友、真詐財」話術。

警方考量郭婦仍對對方的詐騙話術仍深信不移，唯恐離開後另至他處購買點數，警員不急著離開，而是堅持在現場陪伴勸說，店員也在旁，一起說明常見詐騙手法。

郭婦最後在員警以詼諧、溫柔的談話方式引導，願意出示手機對話內容，警員當場確認為詐騙訊息，郭婦才恍然大悟，頻頻向員警與店員致謝，成功保住積蓄。

第二警分局長鍾承志表示，「愛情不分年齡，但詐騙也不分對象」，提醒晚輩應多花時間陪伴家中長輩，給予情感支持與即時協助，避免長者因渴望關心而誤入詐騙陷阱。警方也將持續與超商等通路合作，全力守護民眾的血汗錢。

台中市七旬郭姓婦人前天到北區超商要買13萬元的點數卡，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市七旬郭姓婦人前天到北區超商要買13萬元的點數卡，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙

延伸閱讀

林瑞陽驚傳身體不適緊急返台動刀！妻張庭反應曝光

影／越南移工失聯近2年 見警拿照片想呼弄 警噴辣椒水民包圍抓人

張庭女兒長相像誰？Angela首鬆口高EQ回應！林瑞陽私下真面目曝光

影／越南女生念政大 遊台中錢包留單車 目睹台人好習慣讓她手舞足蹈

相關新聞

影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱...

台南1月詐騙案1221件 假網拍假投資假色情最多...攔詐金額達8291萬元

台南市今年1月詐欺受理件數1221件，較上月1190件增加，前3名分別是假網拍占33.82%、假投資占15.48%、色情...

嘉警偵破詐騙水房查獲10名嫌犯 AI防詐客服上線即時辨識風險

嘉義縣警局刑警大隊近期偵破一起詐欺水房案，被害人在嘉義縣、市及台南市面交3次，共損失110萬元。警方先後查獲車手及共犯共...

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

詐騙集團假冒股市專家賴憲政上網刊登廣告，以投資股票向新北市簡姓老婦騙走3483萬元，刑事局追查收水、車手及出金集團，查獲...

她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。 原PO表示，自己有段時間只

七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局

甜蜜陷阱！春節前後期間，國人進出機場人數激增，苗栗縣一名年過七旬邱姓婦人日前於全家超商欲購買6萬元Apple點數，店員察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。