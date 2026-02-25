影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱是一名教友帳戶遭凍結，才會匯款協助他「解凍資金」，警方與店員好說歹說，郭婦同意讓警員檢視手機訊息，確認是常見的愛情交友詐騙，也提醒郭婦離店後，不要再中計。

第二警分局文正所在23日晚間9時許，接獲北區一間超商店員通報，七旬郭姓婦人購買13萬元Appl 點數卡，行徑異常，可能遭詐。

文正所巡佐洪佳碩、警員張庭輔前往關心，郭婦起初語帶保留，僅表示是「幫朋友一個忙」，經耐心關懷後才鬆口，解釋是教會的一名教友，因帳戶遭警示，請她代為購買禮品卡「解鎖資金」，員警一聽，察覺這正是典型的「假交友、真詐財」話術。

警方考量郭婦仍對對方的詐騙話術仍深信不移，唯恐離開後另至他處購買點數，警員不急著離開，而是堅持在現場陪伴勸說，店員也在旁，一起說明常見詐騙手法。

郭婦最後在員警以詼諧、溫柔的談話方式引導，願意出示手機對話內容，警員當場確認為詐騙訊息，郭婦才恍然大悟，頻頻向員警與店員致謝，成功保住積蓄。