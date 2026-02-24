台南1月詐騙案1221件 假網拍假投資假色情最多...攔詐金額達8291萬元

台南市今年1月詐欺受理件數1221件，較上月1190件增加，前3名分別是假網拍占33.82%、假投資占15.48%、色情應召詐財占7.04%；以行政區域比較，受理數以永康區193件最多，其次依序為東區138件、安南區128件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。

台南市長黃偉哲今天下午在2月治安會報上，公開表揚今年1月金融機構及超商業者成功阻詐147件，有功人員207位，攔阻詐騙款項逾8291萬餘元，包括合作金庫南興分行、中國信託東台南分行、土地銀行新營分行、台北富邦台南分行、台北富邦永康分行、統一超商青青門市、統一超商大通門市。

黃偉哲感謝第一線銀行行員、超商店員積極配合警方打詐，在第一時間察覺有異，即時辨識可疑交易並主動通報警方，有效攔阻，守護市民財產安全。

台南市刑警大隊分析今年1月詐欺受理件數1221件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占61.18%，次依序為50歲至64歲占17.28%、23歲以下占16.05%、65歲以上占5.49%。

被害人職業則以基層技術工及勞力工占36.12%最多，次依序為專業技術人員占25.63%、服務工作人員占13.84%、無業占13.27%、學生族群占11.14%。