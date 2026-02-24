快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

「詐騙騙不到你」 台東警創作歌曲宣導防詐

中央社／ 台東縣24日電

台東警察局為打擊詐騙集團，推出創意宣導，員警自編「詐騙騙不到你」的輕快節奏歌曲，希望讓防詐意識深植民眾心中。

台東縣副縣長王志輝和台東縣警察局長林宏昇今天共同主持「東警那麼帥」防詐記者會，邀請員警許東凱與那帥，透過動人歌聲將防詐心法融入旋律，讓生硬的政令宣導轉化為溫暖的視聽饗宴。

王志輝表示，打詐記者會特別邀請2名具備音樂專長的員警獻唱，希望以創新、親民的方式，讓民眾在輕鬆的氛圍下提高警覺；但也提醒民眾，詐騙手法層出不窮，凡事要謹慎，遇可疑資訊請立即撥打165反詐專線。

許東凱以宏亮嗓音，演唱自編歌曲「詐騙騙不到你」，接著由那帥以輕快節奏且現代感十足的風格獻聲，精準捕捉民眾常遇到的愛情詐騙陷阱，瞬間帶動現場氣氛。

林宏昇表示，根據台東縣警察局公布的「165打詐儀錶板」數據，1月份台東縣內受理詐欺案件共計84件，財損金額高達新台幣2549萬6000元。

林宏昇說，前5大詐欺手法依序為：網路購物詐騙、假交友（投資詐財）、假投資、騙取金融帳戶及假交友（徵婚詐財）；除常見詐騙案類型外，近期頻傳「假客服」詐騙手法，提醒民眾勿點擊不明連結，保護個人資料及財產。

詐騙集團 台東 警察

延伸閱讀

嘉警偵破詐騙水房查獲10名嫌犯 AI防詐客服上線即時辨識風險

互動2025年 EPS 5.78元

防高中生誤入打工陷阱 勞動部舞台劇增防詐情節

紅包守衛戰！LINE、Whoscall、趨勢科技化身科技護身符打造防詐全攻略

相關新聞

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

詐騙集團假冒股市專家賴憲政上網刊登廣告，以投資股票向新北市簡姓老婦騙走3483萬元，刑事局追查收水、車手及出金集團，查獲...

她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。 原PO表示，自己有段時間只

嘉警偵破詐騙水房查獲10名嫌犯 AI防詐客服上線即時辨識風險

嘉義縣警局刑警大隊近期偵破一起詐欺水房案，被害人在嘉義縣、市及台南市面交3次，共損失110萬元。警方先後查獲車手及共犯共...

七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局

甜蜜陷阱！春節前後期間，國人進出機場人數激增，苗栗縣一名年過七旬邱姓婦人日前於全家超商欲購買6萬元Apple點數，店員察...

高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡

高雄市一名劉姓男子在與3名女子交往期間，涉嫌以投資當鋪、車行為由，並開出最高4分利的高息誘惑，陸續向3名女友詐騙吸金高達...

誤信網友交帳戶慘淪洗錢工具人 中市法制局：恐面臨5年金融管制

網路交友陷阱多，切勿隨意將銀行帳戶提供網路上未曾謀面的網友。台中市法制局長李善植強調，這些網友真實身分不明，往往是詐騙集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。