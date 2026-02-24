「詐騙騙不到你」 台東警創作歌曲宣導防詐

台東縣警察局為打擊詐騙集團，推出創意宣導，員警自編「詐騙騙不到你」的輕快節奏歌曲，希望讓防詐意識深植民眾心中。

台東縣副縣長王志輝和台東縣警察局長林宏昇今天共同主持「東警那麼帥」防詐記者會，邀請員警許東凱與那帥，透過動人歌聲將防詐心法融入旋律，讓生硬的政令宣導轉化為溫暖的視聽饗宴。

王志輝表示，打詐記者會特別邀請2名具備音樂專長的員警獻唱，希望以創新、親民的方式，讓民眾在輕鬆的氛圍下提高警覺；但也提醒民眾，詐騙手法層出不窮，凡事要謹慎，遇可疑資訊請立即撥打165反詐專線。

許東凱以宏亮嗓音，演唱自編歌曲「詐騙騙不到你」，接著由那帥以輕快節奏且現代感十足的風格獻聲，精準捕捉民眾常遇到的愛情詐騙陷阱，瞬間帶動現場氣氛。

林宏昇表示，根據台東縣警察局公布的「165打詐儀錶板」數據，1月份台東縣內受理詐欺案件共計84件，財損金額高達新台幣2549萬6000元。

林宏昇說，前5大詐欺手法依序為：網路購物詐騙、假交友（投資詐財）、假投資、騙取金融帳戶及假交友（徵婚詐財）；除常見詐騙案類型外，近期頻傳「假客服」詐騙手法，提醒民眾勿點擊不明連結，保護個人資料及財產。