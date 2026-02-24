嘉警偵破詐騙水房查獲10名嫌犯 AI防詐客服上線即時辨識風險

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警局刑警大隊近期偵破一起詐欺水房案，被害人在嘉義縣、市及台南市面交3次，共損失110萬元。警方先後查獲車手及共犯共10名嫌犯到案。調查發現，詐騙集團取得贓款後，隨即由水房成員透過ATM轉出，經調閱影像與金流，再查緝4名水房成員到案並扣得手機3支。檢方依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送並聲請羈押獲准。

局長李權哲表示，警政署「165打詐儀錶板」已導入AI智能防詐客服，民眾可輸入可疑話術或網址由AI即時辨識風險。

縣警局今天公布2026年1月份詐欺情勢，1月份共查獲詐欺集團24團101人，查扣不法利得321萬3935元。攔阻詐騙共22件、1543萬8829元，較去年同期增加10件。根據統計，1月份受理詐欺案195件，財損6784萬4000元，與去年同期相比，件數減少3件，財損也減少1017萬8000元。

行政區統計顯示，民雄鄉26件、朴子市25件、太保市21件為案件高發地區。詐騙手法以「網路購物詐騙」69件最多，占35.38%；「假投資詐騙」26件次之，占13.33%。雖然網購詐騙件數竄升至首位，但假投資詐騙的財損仍高居第一，占總財損額84.18%。

警方呼籲，網路購物與投資前務必謹慎查證。未來除持續追查詐騙核心成員、瓦解集團，也將結合金融機構與社區組織，整合最新資訊進行識詐宣導，守護民眾財產安全。

嘉縣警察局長李權哲表示，民眾可輸入可疑話術或網址由AI即時辨識風險。記者李宗祐／攝影
嘉義縣警察局舉行打擊詐欺犯罪成效發表，結合嘉縣今年1月份詐欺情勢分析報告，彰顯打擊詐欺集團決心與作為。記者李宗祐／攝影
嘉縣刑大隊長翁士閔表示，1月詐騙財損逾6千萬，投資詐騙仍居財損首位占8成。記者李宗祐／攝影
嘉縣警察局長李權哲表示，165打詐儀錶板已導入AI智能防詐客服，民眾可輸入可疑話術或網址由AI即時辨識風險。記者李宗祐／攝影
