老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

詐騙集團假冒股市專家賴憲政上網刊登廣告，以投資股票向新北市簡姓老婦騙走3483萬元，刑事局追查收水、車手及出金集團，查獲竹聯幫仁堂明仁會成員冷姓男子等31人，擴大清查被害人，檢方陸續依詐欺等罪起訴。

警方調查，新北69歲簡姓老婦瀏覽臉書發現假冒賴憲政的假投資廣告，點擊加入自稱投顧助理的LINE帳號，被引導加入LINE群組「馬到成功」，下載冠陞投資、元永雄投資證券APP，誘使投資股票，去年4月至7月面交31次共3483萬元，拿不回錢驚覺受騙報案。

刑事局偵七大隊第一隊追查，詐團在IG刊登徵才廣告招募車手向簡取款，由水房主嫌、竹聯幫仁堂明仁會成員29歲冷姓男子，指揮收水人員向車手收贓款；為取信被害人，出金集團主嫌35歲蔡姓男子指揮出金手，以ATM無卡存款小額出金給簡，製造獲利假象。

警方去年9月16日至本月6日在台北、新北、台中市等地搜索，拘提、逮捕或通知31人，包括冷等3名水房人員、蔡等5名出金人員及23名車手，其中有2名馬來西亞籍男子以觀光名義來台擔任車手，由41歲張姓男子提供工作用手機及假證件，還有3名身心障礙者也擔任車手。

警方在新北某旅館拘提冷，搜出毒品咖啡包114包、K他命1包、哈密瓜錠3包、依托咪酯類煙彈3個及磅秤2個，懷疑販賣毒品，持續追查。