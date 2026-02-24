七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局
甜蜜陷阱！春節前後期間，國人進出機場人數激增，苗栗縣一名年過七旬邱姓婦人日前於全家超商欲購買6萬元Apple點數，店員察覺有異報警處理，識破男網友「受困機場」要點數贖身的騙局，經員警勸導後邱婦始驚覺受騙，當場打消購買念頭，保住積蓄。
通霄警分局指出，本月12日晚間7點左右，轄內山腳派出所接獲通報，一名72歲邱姓婦人於全家超商舊社店欲購買6萬元Apple點數，店員察覺有異，主動關懷詢問並即時報警處理。
警方獲報後，山腳派出所警員廖子瑩迅速趕抵現場查處。邱婦表示該筆款項是要提供給在Facebook上結識、以「老公、老婆」互稱的男網友；因對方聲稱遭拘留於桃園國際機場，需購買點數作為對價才可獲釋。
廖姓員警耐心分析此為典型網路交友詐騙手法，逐一說明詐騙話術與常見案例，經勸導後邱婦才驚覺受騙，當場打消購買念頭，成功保住辛苦積蓄。
警方提醒，詐騙集團常利用網路交友培養感情，再以「受困機場」、「急需醫藥費」等理由要求匯款或購買點數。凡未曾見面即索取金錢者，幾可斷定為詐騙，民眾如遇可疑情形，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，共同守護財產安全。
