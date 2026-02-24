快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

聯合新聞網／ 綜合報導

有些女性只要一打開社群軟體，就會收到疑似感情詐騙的帳號留言搭訕。圖／pixabay
有些女性只要一打開社群軟體，就會收到疑似感情詐騙的帳號留言搭訕。圖／pixabay

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。

原PO表示，自己有段時間只要打開IG（Instagram），就會被來自不同帳號的感情詐騙私訊搭訕，卻百思不得其解。結果就在她抱怨這件事後，一位自稱「前詐騙集團成員」主動表示，可以幫她分析為何她會成為詐騙集團的主要目標。

對方在瀏覽她的IG後指出，關鍵就在於她的分享內容「有小孩，但沒有老公的照片」。在詐騙集團眼中，代表她可能是離異的單身媽媽，或老公長期缺席的偽單親，這類女性被認為情感需求較高、心防較容易突破，特別好騙。

此外，她的社群內容中不會特意曬名牌、有出遊照，還有裸石訂製戒指，代表她有實質的經濟能力，也是非常好的正向指標。

與之相反，常曬名牌包、名車的對象他們反而敬謝不敏，他直言「曬很多名牌的，反而可能是同行」。

發文引發不少共鳴，「單親+有出國+沒有曬名牌，我全中耶，難怪奇怪的私訊多到我完全不想打開訊息欄」、「我按了郎朗的粉絲頁讚以後，那個月大概有五個郎朗想加我好友」、「客群分析精闢耶～原來詐騙公司是有認真在的（震驚）」，甚至有人表示「之前做詐騙的時候發現很愛曬的大多是同事，但每年流行都不同，多看多比較就好」。

詐騙層出不窮，法務部提醒要謹記「3多3不」原則－－多問、多查、多確定，即有懷疑就多問，查清楚來源，確定安全再行動；不信、不理、不轉帳，即陌生來訊不輕信，可疑連結不理會，也不聽從指示轉帳或操作ATM。如有疑問，可立即撥打「165反詐騙專線」或向鄰近派出所查證。

法務部宣導防詐小撇步。圖／截自臺北市政府警察局
法務部宣導防詐小撇步。圖／截自臺北市政府警察局

詐騙集團 單身 IG 小孩

相關新聞

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

詐騙集團假冒股市專家賴憲政上網刊登廣告，以投資股票向新北市簡姓老婦騙走3483萬元，刑事局追查收水、車手及出金集團，查獲...

她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。 原PO表示，自己有段時間只

七旬婦網交「老公」困機場 要6萬點數贖身赫然是騙局

甜蜜陷阱！春節前後期間，國人進出機場人數激增，苗栗縣一名年過七旬邱姓婦人日前於全家超商欲購買6萬元Apple點數，店員察...

高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡

高雄市一名劉姓男子在與3名女子交往期間，涉嫌以投資當鋪、車行為由，並開出最高4分利的高息誘惑，陸續向3名女友詐騙吸金高達...

誤信網友交帳戶慘淪洗錢工具人 中市法制局：恐面臨5年金融管制

網路交友陷阱多，切勿隨意將銀行帳戶提供網路上未曾謀面的網友。台中市法制局長李善植強調，這些網友真實身分不明，往往是詐騙集...

洗錢案創新高 警：應加強金融管控

詐騙犯罪所得龐大，警方加強查緝，洗錢防制法相關案件五年來激增一點六倍，去年九八七五件創新高。熟悉經濟犯罪警官感嘆，詐騙利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。