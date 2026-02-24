她不解老收詐騙訊息 前詐團成員見照片2特點：特別好騙

有些女性只要一打開社群軟體，就會收到疑似感情詐騙的帳號留言搭訕。圖／pixabay

為何有些人明明生活低調，卻總是成為感情詐騙的「天菜」？近日有女網友在網路上抱怨這些荒謬經歷，意外釣出「前詐騙集團成員」現身說法，揭露了詐騙圈內不為人知的「選品標準」。

原PO表示，自己有段時間只要打開IG（Instagram），就會被來自不同帳號的感情詐騙私訊搭訕，卻百思不得其解。結果就在她抱怨這件事後，一位自稱「前詐騙集團成員」主動表示，可以幫她分析為何她會成為詐騙集團的主要目標。

對方在瀏覽她的IG後指出，關鍵就在於她的分享內容「有小孩，但沒有老公的照片」。在詐騙集團眼中，代表她可能是離異的單身媽媽，或老公長期缺席的偽單親，這類女性被認為情感需求較高、心防較容易突破，特別好騙。

此外，她的社群內容中不會特意曬名牌、有出遊照，還有裸石訂製戒指，代表她有實質的經濟能力，也是非常好的正向指標。

與之相反，常曬名牌包、名車的對象他們反而敬謝不敏，他直言「曬很多名牌的，反而可能是同行」。

發文引發不少共鳴，「單親+有出國+沒有曬名牌，我全中耶，難怪奇怪的私訊多到我完全不想打開訊息欄」、「我按了郎朗的粉絲頁讚以後，那個月大概有五個郎朗想加我好友」、「客群分析精闢耶～原來詐騙公司是有認真在的（震驚）」，甚至有人表示「之前做詐騙的時候發現很愛曬的大多是同事，但每年流行都不同，多看多比較就好」。

詐騙層出不窮，法務部提醒要謹記「3多3不」原則－－多問、多查、多確定，即有懷疑就多問，查清楚來源，確定安全再行動；不信、不理、不轉帳，即陌生來訊不輕信，可疑連結不理會，也不聽從指示轉帳或操作ATM。如有疑問，可立即撥打「165反詐騙專線」或向鄰近派出所查證。