高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子在與3名女子交往期間，涉嫌以投資當鋪、車行為由，並開出最高4分利的高息誘惑，陸續向3名女友詐騙吸金高達上千萬元，騙取錢財後卻全數用於投注運動彩券與地下簽賭，沒想到被女友們追債時，劉男竟恐嚇威脅外流兩人性愛私密照，被法官依恐嚇、詐欺取財分別判6月及3年有期徒刑。

判決書指出，劉姓男子先後與3名女子同時交往，利用女友對其信任，以甜言蜜語如「親愛的太太」、「我是妳的男人」等話術，加上虛構的投資前景，誘使3名受害女友不斷匯款或交付現金，其中，一名受害女友就被捲走近千萬元，另外一人連年終獎金都被劉男騙走，3人一共遭劉男騙走上千萬元。

不過受害女友們很快就發現劉男根本沒有將資金用於任何實體投資，而是拿去瘋狂投注運彩，其中一人甚至追查出劉男根本無業且未投資，進而要求還款時，劉男竟惱羞成怒，透過LINE瘋狂傳送恐嚇訊息，不僅揚言「一起死」，甚至以要外流女方下體私密照恐嚇，逼迫女友放棄追討債務。

劉男出庭訊時供稱「當初想法是投資當舖比較慢，想用比較快的運彩」橋頭地院法官審理後認為，劉男明知無投資真意，卻利用女友們對他的深厚信賴詐取鉅款，面臨追債時更未能理性溝通，反以加害生命、名譽的訊息恐嚇。

法官考量劉男犯後否認犯行且未提具體賠償方案，被害女友們均拒絕和解並請求從重量刑，最終依3個詐欺取財罪合併判處有期徒刑3年，不得易科罰金，另外恐嚇危害安全罪判處6月徒刑。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

