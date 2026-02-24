高雄男連劈3女詐千萬 遭追債竟恐嚇散布性愛照同歸於盡
高雄市一名劉姓男子在與3名女子交往期間，涉嫌以投資當鋪、車行為由，並開出最高4分利的高息誘惑，陸續向3名女友詐騙吸金高達上千萬元，騙取錢財後卻全數用於投注運動彩券與地下簽賭，沒想到被女友們追債時，劉男竟恐嚇威脅外流兩人性愛私密照，被法官依恐嚇、詐欺取財分別判6月及3年有期徒刑。
判決書指出，劉姓男子先後與3名女子同時交往，利用女友對其信任，以甜言蜜語如「親愛的太太」、「我是妳的男人」等話術，加上虛構的投資前景，誘使3名受害女友不斷匯款或交付現金，其中，一名受害女友就被捲走近千萬元，另外一人連年終獎金都被劉男騙走，3人一共遭劉男騙走上千萬元。
不過受害女友們很快就發現劉男根本沒有將資金用於任何實體投資，而是拿去瘋狂投注運彩，其中一人甚至追查出劉男根本無業且未投資，進而要求還款時，劉男竟惱羞成怒，透過LINE瘋狂傳送恐嚇訊息，不僅揚言「一起死」，甚至以要外流女方下體私密照恐嚇，逼迫女友放棄追討債務。
劉男出庭訊時供稱「當初想法是投資當舖比較慢，想用比較快的運彩」橋頭地院法官審理後認為，劉男明知無投資真意，卻利用女友們對他的深厚信賴詐取鉅款，面臨追債時更未能理性溝通，反以加害生命、名譽的訊息恐嚇。
法官考量劉男犯後否認犯行且未提具體賠償方案，被害女友們均拒絕和解並請求從重量刑，最終依3個詐欺取財罪合併判處有期徒刑3年，不得易科罰金，另外恐嚇危害安全罪判處6月徒刑。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。