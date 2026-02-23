隨意交付網友銀行帳戶 中市府：慎防金融管制

新春連假後上班首日，台中市政府法制局今天提醒民眾，不要隨意將銀行帳戶提供給未曾謀面的網友，即便是基於信任或相信愛情，仍可能面臨長達5年告誡處分的金融管制。

網路交友陷阱多，台中市政府提醒民眾，切勿隨意將銀行帳戶提供未曾謀面的網友。法制局長李善植強調，這些網友真實身分不明，往往是詐騙集團成員假扮，目的是騙取帳戶以製造「金流斷點」進行洗錢。

李善植表示，即使民眾主觀上是基於信任或「相信愛情」而交付帳戶，但在法律上仍可能因淪為洗錢工具，而面臨告誡處分長達5年的金融管制。

根據台中市政府警察局統計，各分局113年依洗錢防制法開立告誡處分的數量達6739件，114年度累計達4513件。

李善植說明，民眾一旦被裁處告誡，未來5年內將受到極嚴格的金融限制，包括每天轉帳提領限額新台幣1萬元、禁止使用網銀、得拒絕臨櫃交易或開新帳戶、電子支付金額限制等，對於日常金融生活產生極大不便，並可能影響銀行信用及業務往來。

法制局表示，市府告誡處分的訴願案，於114年度占總訴願案件數的23.8%，相較113年度僅占6.5%，可謂是暴增，顯示民眾在面臨嚴厲處分後才尋求救濟，但即便提起訴願，民眾往往仍須為自己提供金融帳戶的行為，負起法律責任。

法制局指出，觀察到詐騙案與告誡處分間具高度正相關性，事前預防重於事後救濟，因此曾於去年舉辦4場法治教育講座，其中3場均聚焦於詐騙防治，期盼市民能識破詐團編織的「假情假意」，減少民眾因一時不慎而誤成洗錢工具人。