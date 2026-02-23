誤信網友交帳戶慘淪洗錢工具人 中市法制局：恐面臨5年金融管制

網路交友陷阱多，切勿隨意將銀行帳戶提供網路上未曾謀面的網友。台中市法制局長李善植強調，這些網友真實身分不明，往往是詐騙集團成員假扮，其目的是騙取帳戶以製造「金流斷點」洗錢，民眾交付帳戶淪為洗錢工具，恐面臨告誡處分長達5年的金融管制。

法制局長李善植指出，告誡處分的行為人常因相信網友介紹的高額投資、網路兼職工作、網路貸款、協助網友轉換匯款（人民幣、泰幣、虛擬貨幣等），而將帳戶提供給網友匯轉金錢，卻不知轉入帳戶的錢其實是詐騙被害人的錢，又照著網友的指示把錢再轉投資、轉入第三人帳戶、或轉匯成外幣、虛擬貨幣等，導致詐騙贓款形成金流斷點，增加警方查緝困難。

另又介紹投資、轉匯的「網友」常以感情交友方式包裝，造成行為人因相信愛情或友情，而淪為詐騙的受害者，因此受告誡處分人通常也兼具詐騙案件的受害人身分。民眾雖為詐騙案的受害者，卻不一定能免除洗錢防制法告誡的行政裁罰責任。

根據台中市警察局統計，各分局2024年依洗錢防制法開立告誡處分的數量達6739件，2025年度仍累計達4513件。民眾一旦被裁處告誡，未來5年內將受到極嚴格的金融限制，包括每日轉帳提領限額1萬元、禁止使用網銀、得拒絕臨櫃交易或開新帳戶、電子支付金額限制等，對日常金融生活極大不便，並可能影響銀行信用及業務往來。