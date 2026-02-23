洗錢案創新高 警：應加強金融管控

詐騙犯罪所得龐大，警方加強查緝，洗錢防制法相關案件五年來激增一點六倍，去年九八七五件創新高。熟悉經濟犯罪警官感嘆，詐騙利益「餅太大」，政府應加強管控金融機構、虛擬貨幣業者及高風險接觸洗錢的專業人士，防洗錢才能防詐。

刑事局統計洗防法相關案件，二○二○年查獲三七六七件，前年達七一五二件，去年再升至九八七五件，較二○二○年增加一點六倍，在違法經濟案件中占七成，大幅高於侵害智慧財產權、違反金融等案類，且每年查獲洗錢案金額，多高達數百億元。

據了解，該統計是針對有詐欺、博弈等前置犯罪，犯罪所得遭移轉、掩飾或隱匿等，經移送洗防法第十九條的案件，以詐欺為前置犯罪占多數，還不包括洗防法廿一、廿二條的無故收集帳戶、無故提供帳戶案件，如果計入這類人頭帳戶案，件數會更多。

警官說，詐騙被害人匯款或當面交付現金，詐團指揮水房轉帳、車手面交或提領、收水人員上繳，透過幣商購買泰達幣，贓款也會流入黃金、房產等交易，並經由人頭公司洗錢，金流隱密複雜。

依洗防法，對五十萬元以上的達一定金額通貨交易，或疑似洗錢交易，金融機構、虛幣交易所應向調查局申報，違反處五十萬元以上一千萬元以下罰鍰；指定之非金融事業或人員，如律師、會計師、地政士、銀樓業、公證人、不動產經紀業也要申報，否則處五萬元以上五百萬元以下。

近年相關專業人士勾結詐團案件頻發，有律師洩漏偵查秘密、會計師設人頭公司、地政士辦理被害人房產抵押借貸，更有合法虛幣交易所掩護洗錢。警官說，易接觸洗錢客戶的專業人士，未落實通報，因詐騙利益太龐大，部分鋌而走險，連詐欺刑責都不怕，洗防法罰鍰何以嚇阻？主管機關應加強管控，揪出洗錢可疑樣態及不法分子。

刑事局近年已經調整打擊詐欺策略，除詐團分子，持續掃蕩未向金管會完成洗防登記的非法幣商，並查緝勾結詐團的律師、地政士、會計師等專業人士。