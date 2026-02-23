詐團層層斷點 贓款發還難度高

二次詐騙得逞，關鍵在詐騙被害人難以追回財損，求助無門。詐騙集團設層層斷點，警方不易追查贓款及緝獲上游分子，扣得犯罪所得發還被害人；清查大量贓款透過泰達幣洗錢，已與泰達公司合作凍結價值一○一點六億元泰達幣，但作業繁瑣仍未發還，刑事局尚在洽談。

警方表示，民眾被騙匯款，警方受理報案會透過警示帳戶聯防通報子系統，通報銀行將收款帳戶列警示；轉匯的第二層以上帳戶，由銀行透過該系統互相通報圈存，四十八小時內經警方確認涉詐列警示；如綁定虛擬貨幣交易所，銀行會將該虛擬帳戶列警示，並透過應用程式介面（ＡＰＩ），通報交易所將虛幣帳號列警示。

警示帳戶尚有款項時，依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法，銀行應聯絡開戶人協商發還，無法聯絡得洽請警方協尋，曠日廢時，曾引起爭議衍生訴訟；自去年四月起，改依詐欺犯罪危害防制條例，銀行得依警方通知發還款項，提升處理效率，截至十二月已經從二七○七個帳戶發還二點三億元。

刑事局請求泰達公司凍結贓幣，前年二月至去年九月凍結八十三個錢包、三點二億顆泰達幣（約台幣一○一點六億元），另外也與境內虛幣交易所合作，去年依詐防條例發還七一八人共二點二億元，雖取得進展，但對照去年上千億元財損僅是九牛一毛。

詐欺防制警官說，假網路拍賣、解除分期付款詐騙被害人，較容易發現被騙立即報案，不過只要轉帳逾十分鐘，通常已被詐團提領，來不及攔阻；假投資被害人多當面交付現金，一、二個月後才清醒，警方不易調閱監視器查緝車手，溯源追到贓款。

警官說，警方查獲犯嫌，依刑事訴訟法扣押犯罪所得，後續由檢方及法院沒收、發還，但詐團設層層斷點，警方多查獲下游成員，難以抓到幕後主嫌或金主扣財產。

據了解，泰達幣凍結牽涉眾多被害人、錢包、幣流，部分錢包持有者身分不明，泰達公司擔心誤還非詐騙所得泰達幣，迄今尚未發還，刑事局近期派員赴薩爾瓦多的泰達公司洽談，盼能盡速作業。