少年詐欺案上升 多為車手與人頭帳戶

少年犯罪近幾年增加，成少共犯案件持續上升為原因之一。據統計，觸犯詐欺的少年犯罪中，與成年人共犯者已逾50%；少年涉詐持續增加，角色以車手及提供人頭帳戶為主。

詐欺犯罪危害人民財產安全，更衍生其他犯罪事件，嚴重影響社會治安。尤其近年查獲不少詐欺案，犯罪集團利用少年擔任車手，成為社會一大隱憂。

警政署統計，民國109年至113年全年度少年犯罪人數均在1萬人上下，最低為111年的9554人，最高則為113年的1萬1277人。如果計算少年每10萬人犯罪人口率，109至113年則呈現「逐年上升趨勢」，自109年的每10萬人794人上升至113年的951.3人，增加19.8%。

以案類觀察，自109年起，詐欺躍升為首位，占比逐年攀升。根據警政署去年1至8月統計，警察機關查獲的少年嫌疑犯1萬556人，以涉「詐欺」案2943 人（占27.88%）最多，其中查獲擔任車手1846人占詐欺案比重62.73%，「自願性人頭帳戶」占 22.49%次之，「收簿手」占 4.04%再次之。

根據法務部統計，113年少年矯正學校在校受感化教育的少年，觸犯詐欺罪的人數已超越觸犯傷害罪的人數。另依司法院統計，近10年觸犯刑罰法律少年保護處分的罪名類型，於113年時，觸犯詐欺罪的少年人數達2190人，其中與成年人共犯者為1162人，已超過百分50的比例。

依少事法規定，少年觸法案件如非5年以上重罪，多由少年法院裁定保護處分，對少年本身施以輔導或感化教育，不會入監服刑，成年後又有前案紀錄塗銷機制，塗銷後即視同未曾犯罪，導致少年為犯罪付出的代價過低，易受犯罪集團煽動，而遭利用從事犯罪。

司法院近期的修正條文已就前案紀錄塗銷條件予以限縮，應能提高少年犯罪成本，防制犯罪組織吸收利用少年犯罪。