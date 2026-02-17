售票系統暗藏釣魚連結！她搶鄧紫棋演唱會按「下一步」 信用卡慘遭盜刷

香港藝人鄧紫棋（中）將來台舉辦演唱會。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

香港藝人鄧紫棋將來台舉辦演唱會，詐騙集團利用歌迷搶票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷，刑事局提醒民眾購票時務必仔細檢視點擊位置避免上當。

警方調查，林姓女子近期在某售票系統購買鄧紫棋在台演唱會門票，受搶票時間壓力影響，未細看便點擊網頁中標示「下一步」區塊，頁面跳轉至域名「Findanloc」釣魚網頁，模仿售票系統頁面風格，她誤以為是正常結帳步驟，依指示輸入信用卡號、有效期限、安全碼等資料，隔天收到銀行通知遭盜刷1800元。

刑事局分析，詐團利用歌迷搶票「分秒必爭」急迫心態，在售票系統網頁投放偽裝成系統導覽的「惡意廣告」，誘使點擊「下一步」假按鈕，頁面跳轉至釣魚網頁以盜取信用卡資料盜刷。

刑事局表示，詐騙廣告旁通常會出現「贊助」或「Ad」等廣告標記小字，民眾操作購票介面務必保持冷靜看清點擊位置，多注意售票系統網頁標示「以下為外部廣告網站，與本公司無關」等警語，輸入信用卡資料前檢查網址是否確為官方域名，有疑慮撥打165反詐騙諮詢專線詢問。