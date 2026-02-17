快訊

美國房租「貴到瘋狂」！87歲翁找69歲合租 每周甚至要打工3天

川普自曝和習近平討論對台軍售 學者指推翻對台「6項保證」：衝擊國防安全

台中退休男一口氣豪領200萬！行員嚇到報警 用途曝光警協助「護鈔返家」

聽新聞
0:00 / 0:00

售票系統暗藏釣魚連結！她搶鄧紫棋演唱會按「下一步」 信用卡慘遭盜刷

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

香港藝人<a href='/search/tagging/2/鄧紫棋' rel='鄧紫棋' data-rel='/2/101956' class='tag'><strong>鄧紫棋</strong></a>（中）將來台舉辦<a href='/search/tagging/2/演唱會' rel='演唱會' data-rel='/2/104930' class='tag'><strong>演唱會</strong></a>。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
香港藝人鄧紫棋（中）將來台舉辦演唱會。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

香港藝人鄧紫棋將來台舉辦演唱會，詐騙集團利用歌迷搶票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷，刑事局提醒民眾購票時務必仔細檢視點擊位置避免上當。

警方調查，林姓女子近期在某售票系統購買鄧紫棋在台演唱會門票，受搶票時間壓力影響，未細看便點擊網頁中標示「下一步」區塊，頁面跳轉至域名「Findanloc」釣魚網頁，模仿售票系統頁面風格，她誤以為是正常結帳步驟，依指示輸入信用卡號、有效期限、安全碼等資料，隔天收到銀行通知遭盜刷1800元。

刑事局分析，詐團利用歌迷搶票「分秒必爭」急迫心態，在售票系統網頁投放偽裝成系統導覽的「惡意廣告」，誘使點擊「下一步」假按鈕，頁面跳轉至釣魚網頁以盜取信用卡資料盜刷。

刑事局表示，詐騙廣告旁通常會出現「贊助」或「Ad」等廣告標記小字，民眾操作購票介面務必保持冷靜看清點擊位置，多注意售票系統網頁標示「以下為外部廣告網站，與本公司無關」等警語，輸入信用卡資料前檢查網址是否確為官方域名，有疑慮撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。圖／刑事局提供
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。圖／刑事局提供
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。圖／刑事局提供
詐騙集團利用歌迷搶演唱會門票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料，得手後盜刷。圖／刑事局提供

鄧紫棋 演唱會 詐騙 詐騙集團 盜刷 信用卡

延伸閱讀

詐騙猖獗 金管會提醒春節假期慎防信用卡盜刷

台鐵補票不再限現金付費 3月2日開放信用卡、多元支付

2026赴日旅遊怎刷最划算 信用卡雙幣卡電支詳解一次看

鄧紫棋演唱會開賣！盤點她的8大勵志金句：「如果夢想讓你感到害怕，那正代表它值得你去追。」

相關新聞

售票系統暗藏釣魚連結！她搶鄧紫棋演唱會按「下一步」 信用卡慘遭盜刷

香港藝人鄧紫棋將來台舉辦演唱會，詐騙集團利用歌迷搶票心態，在售票系統網頁投放廣告，誘使歌迷點擊連至釣魚網頁填輸信用卡資料...

不讓詐團趁虛而入 中和警年前力守婦人百萬積蓄

新北市中和警分局員山派出所警員羅明承日前接獲聯邦銀行中和分行來電報案，指稱一名婦人欲解除一筆上百萬的定期存款，被行員察覺...

高雄春節新樂街市集太夯 9攤商匯款搶租攤位遇臉書詐騙

高雄市鹽埕區新樂街市集人潮爆滿，范姓男子抓住攤商想要搶進市集賺錢，在臉書發文宣稱有攤位出租，黃姓男子等9人匯款後，15日...

赴泰帶緬因貓賺20萬？女遭誘拐去詐騙園區痛毆拍裸照 一毛都沒領到

王姓男子在緬甸通達園區從事詐騙擔任「台灣人事部」主管，與郭姓男子共謀以帶緬因貓回台可獲20萬元酬勞話術，誘拐1名女子赴泰...

警察、銀行聯手攔詐騙 北市中山、大安分局成功守住逾168萬

台北市警大安分局與中山分局日前分別接獲轄內銀行通報，發現民眾疑似遭詐騙，警方隨即到場協助，一人匯款供稱是為了要裝修借款，...

Threads假網拍暴增…刑事局揭免費贈送陷阱 籲釣魚連結別點

臉書、Instagram、YouTube、LINE充斥偽冒名人之廣告、影片、粉專、帳號。圖：讀者提供 隨著數位生活深度滲透，詐騙集團手法也日趨精進。刑事警察局持續針對網路廣告平臺進行強勢執法與監測，統

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。