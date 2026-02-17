不讓詐團趁虛而入 中和警年前力守婦人百萬積蓄
新北市中和警分局員山派出所警員羅明承日前接獲聯邦銀行中和分行來電報案，指稱一名婦人欲解除一筆上百萬的定期存款，被行員察覺情況可疑，疑似遭到詐騙，於是立刻通報員警到場協助，最終成功替該婦人守住多年辛苦得來的上百萬積蓄。
當時員警到場向婦人了解案情經過，並詢問其解除定存的原因，但該婦說詞前後不一、態度閃爍，引起員警高度懷疑，研判疑似遭詐騙集團，以假投資或其他話術誆騙。
經員警細心勸導，婦人終於恍然大悟，當場打消解除定存念頭，成功守住多年積蓄。婦人與其家人對於員警即時協助，以及機警識破詐團伎倆表達高度感謝，避免了一場可能造成重大財損的詐騙事件，成功守住近170萬元的存款。
中和警分局表示，員警積極協助民眾辨識詐騙手法，成功阻止詐騙案件發生，不僅保障民眾財產安全，也展現警方積極打詐、阻詐的決心與行動力，同時再度強調，警方和檢調機關都不會要求民眾提領或解除存款，若接獲可疑來電或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。