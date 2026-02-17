不讓詐團趁虛而入 中和警年前力守婦人百萬積蓄

新北市中和警分局員山派出所警員羅明承日前接獲聯邦銀行中和分行來電報案，指稱一名婦人欲解除一筆上百萬的定期存款，被行員察覺情況可疑，疑似遭到詐騙，於是立刻通報員警到場協助，最終成功替該婦人守住多年辛苦得來的上百萬積蓄。

當時員警到場向婦人了解案情經過，並詢問其解除定存的原因，但該婦說詞前後不一、態度閃爍，引起員警高度懷疑，研判疑似遭詐騙集團，以假投資或其他話術誆騙。

經員警細心勸導，婦人終於恍然大悟，當場打消解除定存念頭，成功守住多年積蓄。婦人與其家人對於員警即時協助，以及機警識破詐團伎倆表達高度感謝，避免了一場可能造成重大財損的詐騙事件，成功守住近170萬元的存款。