高雄春節新樂街市集太夯 9攤商匯款搶租攤位遇臉書詐騙

高雄市鹽埕區新樂街市集人潮爆滿，范姓男子抓住攤商想要搶進市集賺錢，在臉書發文宣稱有攤位出租，黃姓男子等9人匯款後，15日當天下午擺攤時，卻發現屋主根本沒出租，氣得報警提告，警方昨天查緝范男到案，粗估受詐金額約6萬元，依詐欺罪將范男移送法辦。

鹽埕警分局七賢路派出所於15日晚間8時許接獲黃姓男子（35歲）等9人報案，稱一名男子於臉書宣稱在新樂街市集有攤販位置出租，結果匯款後當天要到新樂街擺攤，才發現屋主根本沒招租，害他們受騙。

警方獲報後根據貼文內容，鎖定范姓男子涉案，昨天迅速將34歲范男查緝到案；新樂街市集分為抽籤及沿街屋主招租，由於人潮眾多，是許多市集攤商的一級戰區，粗估黃男等人匯款約6萬元。