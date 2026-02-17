高雄春節新樂街市集太夯 9攤商匯款搶租攤位遇臉書詐騙

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區新樂街市集人潮爆滿，范姓男子抓住攤商想要搶進市集賺錢，在臉書發文宣稱有攤位出租，黃姓男子等9人匯款後，15日當天下午擺攤時，卻發現屋主根本沒出租，氣得報警提告，警方昨天查緝范男到案，粗估受詐金額約6萬元，依詐欺罪將范男移送法辦。

鹽埕警分局七賢路派出所於15日晚間8時許接獲黃姓男子（35歲）等9人報案，稱一名男子於臉書宣稱在新樂街市集有攤販位置出租，結果匯款後當天要到新樂街擺攤，才發現屋主根本沒招租，害他們受騙。

警方獲報後根據貼文內容，鎖定范姓男子涉案，昨天迅速將34歲范男查緝到案；新樂街市集分為抽籤及沿街屋主招租，由於人潮眾多，是許多市集攤商的一級戰區，粗估黃男等人匯款約6萬元。

警方詢問後，今天依詐欺罪嫌將范男移送高雄地檢署偵辦，呼籲攤商切勿輕信網路社團內「低價轉租」或「預付訂金保留」等話術；凡是要求未見面即匯款、或無法提供合法承租證明者，極大機率為詐騙陷阱。

高雄市鹽埕區新樂街市集人潮爆滿，范姓男子抓住攤商想要搶進市集賺錢，在臉書發文宣稱有攤位出租，黃姓男子等9人匯款後，15日當天下午擺攤時才發現受騙。圖／讀者提供
高雄市鹽埕區新樂街市集人潮爆滿，范姓男子抓住攤商想要搶進市集賺錢，在臉書發文宣稱有攤位出租，黃姓男子等9人匯款後，15日當天下午擺攤時才發現受騙。圖／讀者提供
警方依詐欺罪嫌將范男移送地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方依詐欺罪嫌將范男移送地檢署偵辦。圖／讀者提供

