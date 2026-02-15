警察、銀行聯手攔詐騙 北市中山、大安分局成功守住逾168萬

台北市警大安分局與中山分局日前分別接獲轄內銀行通報，發現民眾疑似遭詐騙，警方隨即到場協助，一人匯款供稱是為了要裝修借款，另一人稱是要買家具才提款，但2人均無法繼續詳細說明用途，果然被戳破是遇到假投資真詐騙，成功攔阻兩起可疑匯款與提領案件，共守住逾168萬元，展現警、銀合作打詐成效。

大安警方表示，轄內中國信託銀行通報，有民眾欲臨櫃匯款68萬4500元給友人，行員關懷提問時發現異常，立即報警。員警汪巴述雅、張菀文到場了解，34歲陳姓女子聲稱要歸還裝修借款，但對雙方認識過程、借據及相關明細皆無法說明，說詞前後矛盾，經警方與行員耐心勸說，陳女打消匯款念頭，成功避免受騙。

另一起案件發生在中山分局轄內，一名李姓老翁在永豐銀行欲提領100萬元現金，聲稱購買家具使用，但說法反覆，引起行員警覺，警方到場耐心詢問，才發現老翁是聽信他人投資股票說法，準備投入資金，警方隨即分析常見詐騙手法，提醒「穩賺不賠」多為話術，成功守住他百萬元積蓄。

警方指出，近來詐騙集團常以投資、借款還款、代墊款項等名義誘騙民眾匯款或提領現金，呼籲民眾遇到金錢往來交代不清、要求急迫轉帳或提領時，務必提高警覺，多方查證。