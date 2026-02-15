快訊

這是許老三！小S小女兒Alice曬新照 氣場爆棚變身「韓系正妹」

新北割頸案判12年定讞！家屬崩潰喊不公 律師揭「判不死」殘酷真相

警察、銀行聯手攔詐騙 北市中山、大安分局成功守住逾168萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警大安分局與中山分局日前分別接獲轄內銀行通報，發現民眾疑似遭詐騙，警方隨即到場協助，一人匯款供稱是為了要裝修借款，另一人稱是要買家具才提款，但2人均無法繼續詳細說明用途，果然被戳破是遇到假投資真詐騙，成功攔阻兩起可疑匯款與提領案件，共守住逾168萬元，展現警、銀合作打詐成效。

大安警方表示，轄內中國信託銀行通報，有民眾欲臨櫃匯款68萬4500元給友人，行員關懷提問時發現異常，立即報警。員警汪巴述雅、張菀文到場了解，34歲陳姓女子聲稱要歸還裝修借款，但對雙方認識過程、借據及相關明細皆無法說明，說詞前後矛盾，經警方與行員耐心勸說，陳女打消匯款念頭，成功避免受騙。

另一起案件發生在中山分局轄內，一名李姓老翁在永豐銀行欲提領100萬元現金，聲稱購買家具使用，但說法反覆，引起行員警覺，警方到場耐心詢問，才發現老翁是聽信他人投資股票說法，準備投入資金，警方隨即分析常見詐騙手法，提醒「穩賺不賠」多為話術，成功守住他百萬元積蓄。

警方指出，近來詐騙集團常以投資、借款還款、代墊款項等名義誘騙民眾匯款或提領現金，呼籲民眾遇到金錢往來交代不清、要求急迫轉帳或提領時，務必提高警覺，多方查證。

警方也提醒，如遇疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案，並向銀行或鄰近派出所諮詢，共同守護財產安全。

中山警方日前成功攔阻轄內老翁提領百萬元積蓄，避免他落入詐騙集團假投資真詐騙陷阱。記者翁至成／翻攝
中山警方日前成功攔阻轄內老翁提領百萬元積蓄，避免他落入詐騙集團假投資真詐騙陷阱。記者翁至成／翻攝
大安分局敦化南路派出所警員汪巴述雅（左）、張菀文（右）日前協助攔阻可疑匯款案件。記者翁至成／翻攝
大安分局敦化南路派出所警員汪巴述雅（左）、張菀文（右）日前協助攔阻可疑匯款案件。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 打詐 信託

延伸閱讀

歲末圍爐用火頻繁 北市消防局推5大用火安全⋯防氣爆

黑幫齊聚吳敦告別式！警方架攝影機全程蒐證　白狼抱怨被打擾

驚險！北市公車開到一半突竄濃煙 駕駛拿滅火器急撲滅

走9遍也買不起... 北市「這路段」新房中古租都最貴 較親民房價在北投

相關新聞

警察、銀行聯手攔詐騙 北市中山、大安分局成功守住逾168萬

台北市警大安分局與中山分局日前分別接獲轄內銀行通報，發現民眾疑似遭詐騙，警方隨即到場協助，一人匯款供稱是為了要裝修借款，...

Threads假網拍暴增…刑事局揭免費贈送陷阱 籲釣魚連結別點

臉書、Instagram、YouTube、LINE充斥偽冒名人之廣告、影片、粉專、帳號。圖：讀者提供 隨著數位生活深度滲透，詐騙集團手法也日趨精進。刑事警察局持續針對網路廣告平臺進行強勢執法與監測，統

北市7旬婦省吃儉用存200萬 不堪通膨壓力…想投資險遭詐

台北市76歲向姓婦人日前險些遭假投資詐騙騙走200萬元積蓄，所幸銀行行員察覺有異報警，經員警與行員耐心勸說、分析，成功讓...

過年詐團也放假？彰警：網路全年無休 在家上網須防詐

國人對詐騙犯罪深惡痛絕，偏偏很多詐騙防不勝防，去年起到目前網路小額買賣詐騙躍為全部詐騙發生案件類型第一名，過年期間民眾在...

兒要結婚…婦人急領百萬現金 卻是詐團手法被警攔下

彰化市郭姓婦人日前到兆豐銀行南彰化分行欲提領100萬元現金，行員懷疑是被詐騙報警處理，郭稱表示「給給兒子結婚用，是喜事錢...

網路買中藥竟是假！豐原警與壽險聯手 攔截20萬保單貸款詐款

現代詐騙手法層出不窮，連「健康諮詢」也成為詐團工具；台中市豐原區一名68歲的劉姓婦人因喉嚨不適，險些誤信網路假中醫的話術...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。