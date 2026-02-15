Threads假網拍暴增…刑事局揭免費贈送陷阱 籲釣魚連結別點

快訊

隨著數位生活深度滲透，詐騙集團手法也日趨精進。刑事警察局持續針對網路廣告平臺進行強勢執法與監測，統計114年全年度，共通報網路廣告平臺業者下架逾8萬則詐騙廣告，其中Meta詐騙廣告計7萬9,944則，Google詐騙廣告計1,935則；另通報Meta停權、移除詐騙粉專、帳號、貼文達7萬3,257筆。

根據刑事警察局統計，114年第4季至115年1月，「假網拍」案件仍高居詐騙手法首位。經分析發現，詐騙集團策略已出現轉型，該類案件除利用臉書管道外，正逐漸轉往高流量、高互動的新興社群平臺Threads發展。Threads上的假網拍案件典型犯罪態樣解析如下：

一、多樣化誘餌：
詐團刊登Threads串文精準鎖定流行話題，利用熱門關鍵字吸引用戶瀏覽：
（一）流行潮流與演唱會周邊：針對盲盒、公仔、熱門偶像演唱會門票或應援物、iPhone 17 Pro 等高搜尋量商品進行虛假販售。
（二）「免費贈送」陷阱： 假借店家倒閉或多出閒置物品（如汽車雨傘、吹風機），聲稱僅需負擔小額運費即可領取，藉此誘騙民眾。

二、釣魚連結設下陷阱：
此手法可用於詐騙買家或賣家，詐團於交易過程中傳送偽造之「7-11賣貨便」、「全家好賣+」、「嘉里大榮」、「順豐速運」等知名買賣、物流平臺的釣魚連結。民眾輸入個資後，網頁跳出「系統異常，需實名驗證」或「未開通金流服務」之假警示。

三、假客服、假專員協同收割：
隨後詐團引導民眾加入偽造之「官方LINE客服」及「銀行專員LINE」，以「帳戶違規遭凍結」或「餘額不足扣款出錯」等話術製造恐慌，進一步要求民眾操作網路銀行、ATM 或使用無卡提款功能。詐團常以「僅為驗證程序，不會扣款」或「需進行餘額驗證」為藉口，誘導民眾將款項轉入特定帳戶，導致財損。

此外，臉書、Instagram、YouTube、LINE充斥偽冒名人之廣告、影片、粉專、帳號，詐騙集團運用深偽或AI生成技術偽造知名企業家、財經名人、股票分析師之影（圖）像及聲音，以推薦投資標的或代言來路不明商品，詐團藉名人知名度為幌子，實則施行投資詐騙、假網拍詐騙；刑事警察局呼籲民眾切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其涉及「添加LINE好友」、「加入LINE群組」、「下載投資APP」等情形，均極可能為詐騙陷阱。遇有可疑訊息請撥打165反詐騙諮詢專線查證，並提醒親友提高警覺，共同守護網路安全環境，避免財產損失。

刑事警察局強調，網路廣告平臺業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平臺不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制。呼籲網路廣告平臺業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境的信任基礎，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

