北市7旬婦省吃儉用存200萬 不堪通膨壓力…想投資險遭詐

台北市76歲向姓婦人日前險些遭假投資詐騙騙走200萬元積蓄，所幸銀行行員察覺有異報警，經員警與行員耐心勸說、分析，成功讓向婦打消提領念頭，詢問得知，200萬元是向婦多年來省吃儉用一點一滴存下來，考量近年高房價、高物價的通膨壓力，才想要投資獲利，順利保住多年積蓄。

中正二分局南昌路派出所警員楊承翰日前接獲銀行通報，有長者欲臨櫃提領200萬元，但過程中頻繁接聽電話，且對資金用途說法反覆，行員擔心可能遭詐，立即報警。

員警到場詢問，向婦一開始說資金是用在投資，隨後改口稱是要作為住家裝潢費用，員警見她前後說詞不一，想幫忙聯繫家人確認狀況，這時婦人態度大變，不僅不願提供聯絡方式，還關閉手機螢幕。

員警研判，婦人可能誤信網路標榜「低風險、穩定獲利」的投資廣告，且擔心遭家人反對，才選擇自行處理，進一步關懷詢問，原來該筆200萬存款是婦人多年省吃儉用所累積，原本希望留給子女作為未來生活依靠，但在高房價與通膨壓力下，對財務未來感到焦慮，才動念投入投資。

警方立刻和銀行行員說明是常見假投資詐騙手法，逐一分析詐騙話術，直指詐騙集團常利用民眾對未來不安與對家庭責任感，誘使投入大筆資金，向婦這才逐漸理解可能遭詐騙，最終決定取消提領。