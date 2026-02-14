快訊

神似敦煌壁畫美人！陸汕頭13歲女孩飄仙氣登熱搜 家長：紅了是意外

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

孫協志二婚夏宇童…王仁甫、孫德榮都缺席！他直言：第一次已經包過了

北市7旬婦省吃儉用存200萬 不堪通膨壓力…想投資險遭詐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市76歲向姓婦人日前險些遭假投資詐騙騙走200萬元積蓄，所幸銀行行員察覺有異報警，經員警與行員耐心勸說、分析，成功讓向婦打消提領念頭，詢問得知，200萬元是向婦多年來省吃儉用一點一滴存下來，考量近年高房價、高物價的通膨壓力，才想要投資獲利，順利保住多年積蓄。

中正二分局南昌路派出所警員楊承翰日前接獲銀行通報，有長者欲臨櫃提領200萬元，但過程中頻繁接聽電話，且對資金用途說法反覆，行員擔心可能遭詐，立即報警。

員警到場詢問，向婦一開始說資金是用在投資，隨後改口稱是要作為住家裝潢費用，員警見她前後說詞不一，想幫忙聯繫家人確認狀況，這時婦人態度大變，不僅不願提供聯絡方式，還關閉手機螢幕。

員警研判，婦人可能誤信網路標榜「低風險、穩定獲利」的投資廣告，且擔心遭家人反對，才選擇自行處理，進一步關懷詢問，原來該筆200萬存款是婦人多年省吃儉用所累積，原本希望留給子女作為未來生活依靠，但在高房價與通膨壓力下，對財務未來感到焦慮，才動念投入投資。

警方立刻和銀行行員說明是常見假投資詐騙手法，逐一分析詐騙話術，直指詐騙集團常利用民眾對未來不安與對家庭責任感，誘使投入大筆資金，向婦這才逐漸理解可能遭詐騙，最終決定取消提領。

警方提醒，詐騙集團常以高獲利、低風險為誘因吸引被害人，並要求對家人和警方保密，目的是要切斷求證管道，民眾若遇高額資金往來，應多方查證，也可向警方或金融機構求助，以免多年積蓄一夕化為烏有。

台北市警方和銀行日前協助轄內7旬婦人守住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
台北市警方和銀行日前協助轄內7旬婦人守住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
中正二分局南昌路派出所警員楊承翰日前協助轄內7旬婦人守住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
中正二分局南昌路派出所警員楊承翰日前協助轄內7旬婦人守住200萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 提領 家人 通膨

延伸閱讀

北市里長遭地方人士性騷 警方今凌晨搜索偵訊並函送北檢偵辦

北市松山警2天破3賭場 City Poker、休閒棋牌館都被抓

賴總統過年第一天慰問北市警 期許「馬上辦案」讓民眾馬上開心

西洋情人節和陳佩琪粉嫩穿搭 柯文哲要大家肉搜這隻「小雞」

相關新聞

北市7旬婦省吃儉用存200萬 不堪通膨壓力…想投資險遭詐

台北市76歲向姓婦人日前險些遭假投資詐騙騙走200萬元積蓄，所幸銀行行員察覺有異報警，經員警與行員耐心勸說、分析，成功讓...

過年詐團也放假？彰警：網路全年無休 在家上網須防詐

國人對詐騙犯罪深惡痛絕，偏偏很多詐騙防不勝防，去年起到目前網路小額買賣詐騙躍為全部詐騙發生案件類型第一名，過年期間民眾在...

兒要結婚…婦人急領百萬現金 卻是詐團手法被警攔下

彰化市郭姓婦人日前到兆豐銀行南彰化分行欲提領100萬元現金，行員懷疑是被詐騙報警處理，郭稱表示「給給兒子結婚用，是喜事錢...

網路買中藥竟是假！豐原警與壽險聯手 攔截20萬保單貸款詐款

現代詐騙手法層出不窮，連「健康諮詢」也成為詐團工具；台中市豐原區一名68歲的劉姓婦人因喉嚨不適，險些誤信網路假中醫的話術...

冒充法律事務所長收300萬打官司 退50萬想封口結果翻車

新竹王男自稱某法律事務所長替楊女打醫療糾紛官司，收費逾300萬元，事後被揭無律師資格，雙方簽封口協議由王男退還楊女50萬...

春節將至 金管會今日四大防詐提醒

今年農曆春節假期長達9天，民眾返鄉團聚、採買年貨及資金往來活動增加，對此金管會提醒民眾，詐騙集團可能利用春節期間民眾警覺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。