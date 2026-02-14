快訊

過年詐團也放假？彰警：網路全年無休 在家上網須防詐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國人對詐騙犯罪深惡痛絕，偏偏很多詐騙防不勝防，去年起到目前網路小額買賣詐騙躍為全部詐騙發生案件類型第一名，過年期間民眾在家上網，如要網拍物件或購物，警方提醒民眾應注意一頁式廣告，及拒絕對方要求提供帳戶、重新設定或連結。

彰化縣北斗、溪湖等警分局發現，網路小額買賣詐欺發生案件數青增多趨勢，又彰化縣警察局長陳世煌表示，欺騙集團也會放年假，過年期間投資型詐騙面交現金等發生案件數呈現下滑，但網路全年無休，民眾放連假在家沒事上網可能網購或網拍，仍需提防網路買賣詐騙。

根據彰化警方統計，去年10月到12月彰化縣詐欺發生案件類型，網路購物名列第一，發生120件至154件，其次是投資型詐騙，83件至94件，第三名是交友投資詐騙，49件至71件，詐騙金額方面，投資型穩坐第一位，網路購物詐騙金額千元至2、3萬元，不多錢但民眾容易上當。

值得注意的是，今年元月仍是網路購物與投資型詐騙發生案件數分居第一、第二，但第三名色情應召詐騙取代，詐團在社群通訊平台投放廣告，誘騙民眾點入後先匯交易款到指定帳戶，詐團提款就人間蒸發。

警方提醒民眾春節在家網購，務必利用有信譽的第三方平台，避免私下交易，假買家、假賣家聲稱已匯款但被凍結交易，要求出示帳號密碼「解開」、到指定網站重新連結，民眾千萬不能相信，以免被騙損失金額，過年喜氣全無。

台灣詐騙集團犯罪橫行，網路是主要媒介。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
詐騙 網路

