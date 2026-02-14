兒要結婚…婦人急領百萬現金 卻是詐團手法被警攔下
彰化市郭姓婦人日前到兆豐銀行南彰化分行欲提領100萬元現金，行員懷疑是被詐騙報警處理，郭稱表示「給給兒子結婚用，是喜事錢」，卻因神情緊張，警方判斷是詐騙集團伎倆，在積極勸說下，成功攔阻這場騙局，保住婦人的積蓄。
彰化分局大埔派出所警員黃崇恩、王鉦惟及警專實習生陳品學，日前巡邏時，接獲兆豐銀行南彰化分行報案，稱有民眾欲提領100萬元現金，詢問用途時，聲稱要給兒子結婚用，但神情緊張，疑似遭詐騙。
員趕到現場時，郭婦雙手仍不斷發抖，低頭頻頻查看手機訊息，焦急地對員警說：「我兒子要結婚了，這是急用的喜事錢！」員警先安撫他的情緒，並進一步發現，郭婦的兒子目前人其實在國外，且這筆款項是從她的 丈夫帳戶提領，過程疑點重重。
員警隨即向郭婦常見的「假冒親友」詐騙案例，強調這類手法常利用親情與急迫感使人喪失判斷力。經過警方耐心勸說，郭婦才醒覺落入網路詐騙陷阱，隨即打消提款念頭。
彰化分局呼籲民眾，若接到親友借錢或急用款項的訊息，務必「一聽、二掛、三查證」。遇到疑慮請撥打 165反詐騙諮詢專線 或 110 報案電話，才可避免被騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。