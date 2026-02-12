快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣一名婦人誤信詐騙集團話術，去年12月到銀樓買了400多萬元金條準備交給詐團，業者察覺有異通報警方，警方請婦人以假金條為餌，順利捕逮2嫌。縣警局今天表揚銀樓業者，婦人也現身說法，當時買的金條因金價上漲，反而倒賺了70餘萬元。

婦人去年底接獲檢警告知，因涉刑案帳戶需被監管，婦人沒有提款卡，檢警要她買金條交付，她到銀樓買了439萬元金條，業者警覺有異通報警方。警方偵辦後，請婦人以假金條誘出車手，1月8日順利逮捕車手及一旁的監控手，移送法辦。

縣警局今天舉辦座談會，表揚機警的銀樓業者，成功攔阻民眾免於受詐，婦女也現身說法。幸運的是，婦人當時買的金價是1錢約1萬6940元，今天金價已漲到約1萬9700元，婦人若賣出反而倒賺70多萬元，因禍得福。

縣警局統計，去年屏東縣有79家金融機構成功攔阻344件詐騙案件，阻詐金額達2億1049萬餘元。局長甘炎民指出，警方推動「無聲報案－科技掃碼報案一指通」機制，發現可疑提領或面交車手都可以用手機掃描QR Code，會立刻產生報案簡訊，警力可即時到位查緝，成功檢舉者還能獲得獎金。

屏東縣警局今天舉辦座談會，局長甘炎民表示警方推動「無聲報案－科技掃碼報案一指通」，民眾可迅速報警。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦座談會，局長甘炎民表示警方推動「無聲報案－科技掃碼報案一指通」，民眾可迅速報警。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦座談會，表揚機警防詐的銀樓業者及金融機構。圖／警方提供
屏東縣警局今天舉辦座談會，表揚機警防詐的銀樓業者及金融機構。圖／警方提供

相關新聞

春節將至 金管會今日四大防詐提醒

今年農曆春節假期長達9天，民眾返鄉團聚、採買年貨及資金往來活動增加，對此金管會提醒民眾，詐騙集團可能利用春節期間民眾警覺...

險被詐騙400多萬元金條 金價上漲婦人倒賺70多萬元

屏東縣一名婦人誤信詐騙集團話術，去年12月到銀樓買了400多萬元金條準備交給詐團，業者察覺有異通報警方，警方請婦人以假金...

北市去年攔阻詐騙26億元六都之冠 蔣萬安今表揚攔阻有功行員

台北市政府今天舉行治安會報，多家金融機構及行員今年1月阻詐超過26億元，市長蔣萬安親自頒發感謝狀及獎金198萬元，表揚績...

影／遭盜圖變護理師…高嘉瑜正名：我是靈魂歌姬

詐騙手法層出不窮，竟然利用前民進黨立委、人稱「港湖女神」高嘉瑜的照片。高嘉瑜在臉書上貼出一張詐騙截圖，將她的生活照變造為...

志仁高中主秘涉勾結廠商空殼公司簽約 8年騙走逾4千萬詐欺罪起訴

台北市私立志仁高中主任秘書王元龍涉勾結校方電腦硬體、伺服器維護承包商富貴華麗公司負責人何永富，王又涉以空殼公司與校方簽約...

網戀男友竟是AI合成！女欲貸款400萬共築愛巢被警攔阻

彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，對方稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，她信以為真，日前...

