險被詐騙400多萬元金條 金價上漲婦人倒賺70多萬元

屏東縣一名婦人誤信詐騙集團話術，去年12月到銀樓買了400多萬元金條準備交給詐團，業者察覺有異通報警方，警方請婦人以假金條為餌，順利捕逮2嫌。縣警局今天表揚銀樓業者，婦人也現身說法，當時買的金條因金價上漲，反而倒賺了70餘萬元。

婦人去年底接獲檢警告知，因涉刑案帳戶需被監管，婦人沒有提款卡，檢警要她買金條交付，她到銀樓買了439萬元金條，業者警覺有異通報警方。警方偵辦後，請婦人以假金條誘出車手，1月8日順利逮捕車手及一旁的監控手，移送法辦。

縣警局今天舉辦座談會，表揚機警的銀樓業者，成功攔阻民眾免於受詐，婦女也現身說法。幸運的是，婦人當時買的金價是1錢約1萬6940元，今天金價已漲到約1萬9700元，婦人若賣出反而倒賺70多萬元，因禍得福。