北市去年攔阻詐騙26億元六都之冠 蔣萬安今表揚攔阻有功行員

台北市政府今天舉行治安會報，多家金融機構及行員今年1月阻詐超過26億元，市長蔣萬安親自頒發感謝狀及獎金198萬元，表揚績優行庫與有功行員。根據警察局統計，2025年度台北市警銀合作成功攔阻詐騙案件共2525件、金額達26億5486萬餘元，為六都之冠。

這次受表揚單位包括國泰世華商業銀行、王道銀行、中國信託商業銀行等，在2025年11至12月間成功攔阻多起詐騙案件；台北市警察局為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，設有攔阻獎勵機制；行員如能即時關懷提問並通報警方，成功攔阻10萬元以上款項或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。台北市去年11至12月間，共核發攔阻獎金198萬7千元，蔣萬安親自頒發感謝狀及獎金，給予攔阻金額最高前5名有功行員。

警銀合作攔阻的案例中，攔阻金額最高的是台灣銀行大安分行，一位民眾臨櫃要將現金1300萬元存入並轉匯至不明境外帳戶，但對資金來源支吾其詞，先稱是海外博弈所得，後又改口稱是買賣黃金獲利；行員察覺有異通報轄區大安分局員警到場協助辨識及攔阻，經員警與行員耐心說明詐騙手法後，民眾才打消匯款念頭，成功保住積蓄。

台北市刑警大隊大隊長丁靖表示，1月「打詐儀錶板」統計，當月份台北市受理詐欺案1541件，財損11億5803萬元，共查獲詐欺集團23團179人，查扣不法所得294萬餘元。

警方分析詐騙手法以「假投資詐騙」最多，詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入所謂的「投資群組」，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，並以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造「穩賺不賠」的假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。