北市警銀聯防114年阻詐逾26億 蔣萬安頒獎表揚

中央社／ 台北12日電

北市警銀合作於去年成功攔阻詐騙案共2525件、阻詐金額達新台幣26.5億餘元，居六都之冠。台北市長蔣萬安今天特別頒發感謝狀表揚多家金融機構，並核發攔阻獎金逾198萬元。

台北市警察局刑事警察大隊下午發布新聞稿表示，台北市政府上午舉行治安會報，蔣萬安親自頒發感謝狀，以表揚多家金融機構及行員在防堵詐騙上的卓越貢獻。

本次受表揚單位，包括國泰世華商業銀行、王道銀行、中國信託商業銀行等，皆於民國114年11至12月間（本期）成功攔阻多起詐騙案件，守護民眾辛苦積蓄。

市刑大表示，根據統計資料顯示，114年度北市警銀合作成功攔阻詐騙案件共2525件、金額達新台幣26億5486萬餘元，為六都之冠。

為鼓勵金融從業人員積極協助攔阻詐騙，市刑大說，台北市警察局設有攔阻獎勵機制。行員若能即時關懷提問並通報警方，成功攔阻10萬元以上款項或阻止民眾設定約定轉帳，每案最高可發給獎金1萬元。

同時，本期本市共核發攔阻獎金198萬7000元，給予努力防詐金融人員及警察同仁實質回饋，並由市長蔣萬安在治安會報中，親自頒發感謝狀及獎金予攔阻金額最高之前5名有功行員。

市刑大提到，本期警銀合作攔阻案例中，金額最高者為台灣銀行大安分行案例，有民眾臨櫃欲將現金1300萬元存入並轉匯至不明境外帳戶，但卻對資金來源支吾其詞，行員察覺有異便通報轄區大安警分局員警到場協助辨識及攔阻，成功幫民眾保住積蓄。

市刑大大隊長丁靖表示，今年1月打詐儀錶板統計，當月份台北市受理詐欺案1541件，財損11億5803萬元，共查獲詐欺集團23團179人，查扣不法所得294萬餘元。

經分析詐騙手法，以假投資詐騙最多，詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平台，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入假投資群組，透過噓寒問暖、長期關懷等話術建立信任關係，和偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，刻意營造穩賺不賠假象，讓民眾誤信後投入資金。

市警局長林炎田呼籲，防詐工作須全民共同參與，金融機構是防堵詐騙金流的重要防線，透過行員關懷提問與通報機制，可有效降低民眾受騙風險；唯有建立全民防詐意識，公私協力聯防，才能打造更安全的金融環境，共同守護民眾財產安全。

