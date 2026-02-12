志仁高中主秘涉勾結廠商空殼公司簽約 8年騙走逾4千萬詐欺罪起訴

台北市私立志仁高中主任秘書王元龍涉勾結校方電腦硬體、伺服器維護承包商富貴華麗公司負責人何永富，王又涉以空殼公司與校方簽約，8年來涉嫌詐欺逾4千萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺取材罪嫌起訴王、何2人。

王元龍從2017年全職擔任志仁高級中學職業進修學校主秘，負責協助校長綜理校務，也負責相關資訊、採購業務。校方設有資料處理科系及多媒體設計科，也需電腦軟體系統管理學生學籍、成績。

2013年間王元龍涉嫌指示志仁高中承辦人員每年與廠商何永富簽訂電腦顧問諮詢、電腦硬體維護及電腦伺服器維護等3份契約，每月共支付42萬元。

檢調查出，廠商負責維護伺服器的胡姓員工身亡，僅由何接下業務進行備份，但何有意前往大陸地區投資經商，無意再依契約提供勞務服務，且校方電腦硬體設備已趨穩定，無必要再支付高額報酬；2018年間，王涉嫌指示採購人員「續約」每2月開立52萬5千元支票給富貴華麗公司。

檢方統計，每2月的支票兌現後，何拿走7萬5千元，其餘在公司附近交付45萬元現金給王，2018年至2022年間，共計交付25次，不法所得1125萬元，何自留125萬元，王男分得1千萬。