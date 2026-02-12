網戀男友竟是AI合成！女欲貸款400萬共築愛巢被警攔阻

彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，對方稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，她信以為真，日前欲以房地產抵押400萬元貸款時，貸款業者懷疑她被騙，報請警方前來勸阻，成功為她保住資產。

彰化警分局民族路派出所警員陳易廷、張高苑日前晚間執行巡邏勤務時，接獲轄內一家貸款店通報，指一名女子欲以房地產辦理高額抵押貸款，神情舉止異常，疑似遭詐騙，請求警方到場協助。

員警到場了解，這名女子表示，她日前透過交友網站，認識一名自稱來自中國大陸的男子，雙方以交友名義互動約1年。對方聲稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，要求她先行籌措資金，建議以名下房產抵押貸款400萬元作為購屋資金。

員警在關懷詢問過程中發現，這名男子與女子視訊時，畫面呈現異常，疑似為AI合成影像，且雙方僅透過網路聯繫1年，從未實際見面，卻急於談及同居與購屋等事宜，明顯與一般交往情形不符，研判為典型「假愛情交友」詐騙手法。

警方隨即結合店家人員勸導她，說明詐騙集團常以感情為包裝，誘使被害人提供金錢或抵押財產，並透過實際案例分析可能面臨的財務風險與法律問題。經員警耐心勸說後，她終於打消辦理抵押貸款的念頭。