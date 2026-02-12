快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

網戀男友竟是AI合成！女欲貸款400萬共築愛巢被警攔阻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，對方稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，她信以為真，日前欲以房地產抵押400萬元貸款時，貸款業者懷疑她被騙，報請警方前來勸阻，成功為她保住資產。

彰化警分局民族路派出所警員陳易廷、張高苑日前晚間執行巡邏勤務時，接獲轄內一家貸款店通報，指一名女子欲以房地產辦理高額抵押貸款，神情舉止異常，疑似遭詐騙，請求警方到場協助。

員警到場了解，這名女子表示，她日前透過交友網站，認識一名自稱來自中國大陸的男子，雙方以交友名義互動約1年。對方聲稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，要求她先行籌措資金，建議以名下房產抵押貸款400萬元作為購屋資金。

員警在關懷詢問過程中發現，這名男子與女子視訊時，畫面呈現異常，疑似為AI合成影像，且雙方僅透過網路聯繫1年，從未實際見面，卻急於談及同居與購屋等事宜，明顯與一般交往情形不符，研判為典型「假愛情交友」詐騙手法。

警方隨即結合店家人員勸導她，說明詐騙集團常以感情為包裝，誘使被害人提供金錢或抵押財產，並透過實際案例分析可能面臨的財務風險與法律問題。經員警耐心勸說後，她終於打消辦理抵押貸款的念頭。

彰化分局提醒，詐騙手法不斷翻新，甚至利用AI技術製造「真實感」，民眾若遇到網友要求提供金錢、抵押財產或共同投資，務必提高警覺，多方查證，並可隨時撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。

彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，欲以房地產抵押400萬元貸款共築愛巢，貸款業者懷疑她被騙，報請警方前來勸阻，成功為她保住資產。圖／警方提供
彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，欲以房地產抵押400萬元貸款共築愛巢，貸款業者懷疑她被騙，報請警方前來勸阻，成功為她保住資產。圖／警方提供

詐騙集團 彰化

延伸閱讀

AI搶飯碗恐懼持續蔓延 美房地產業者股票遭拋售

軍人網戀遇上仙人跳 裸照不雅影片險被散布兵營

營養師揭早餐吃一款水果有助穩定情緒 補足能量減少下午疲倦

營養師連7天喝「大骨湯」取代下午茶 發現補鈣以外的驚喜變化

相關新聞

志仁高中主秘涉勾結廠商空殼公司簽約 8年騙走逾4千萬詐欺罪起訴

台北市私立志仁高中主任秘書王元龍涉勾結校方電腦硬體、伺服器維護承包商富貴華麗公司負責人何永富，王又涉以空殼公司與校方簽約...

網戀男友竟是AI合成！女欲貸款400萬共築愛巢被警攔阻

彰化市一名女子墜入疑以AI合成影像的大陸網友愛情陷阱，對方稱近期將來台與她同居，並計畫合資購屋共築愛巢，她信以為真，日前...

未上市股票穩賺不賠？桃園警銀破騙局保住長者百萬積蓄

桃園市彭姓長者昨天下午前往平鎮區中豐路的銀行準備解除定存，臨櫃辦理時對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，行員察覺...

投資未上市股票高獲利？平鎮翁解定存險遭詐百萬養老金

桃園市一名彭姓老翁昨(11)日下午前往平鎮區中豐路土地銀行準備解除定存，由於老翁臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回覆資金用途，行員察覺有異，立即通報平鎮警分局到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，總算守住紅包錢。

絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第3波搜索 北檢再聲押1人

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸，有高利率報酬，全台近千...

前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

詐騙手法層出不窮，這回竟然把腦袋動到了前民進黨立委、人稱「港湖女神」的高嘉瑜身上。高嘉瑜今（11）日在臉書上曝光一張離譜的詐騙截圖，內容將她的生活照變造為一名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。